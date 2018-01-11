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Королевство Махишмати – лучшее из всех королевств. Люди в нем с утра до ночи поют и танцуют (а чем же еще счастливому народу заняться?), а когда устают плясать – начинают славословить своего повелителя, точнее, свою госпожу. Госпожа же и вправду похвал достойна: 25 лет она украшает своею добродетелью королевство, 25 лет она царствует спокойно и мудро. (В этом месте зритель должен разрыдаться от умиления). Но скоро трон перейдет к наследнику, хотя и не очень ясно к какому. Дело в…