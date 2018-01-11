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Бахубали: Рождение легенды Бахубали: Рождение легенды
Киноафиша Фильмы Бахубали: Рождение легенды Отзывы о фильме «Бахубали: Рождение легенды»
Bahubali 2: The Conclusion Бахубали: Рождение легенды 2017 / Индия
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Бахубали: Рождение легенды»

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Наша рецензия

Королевство Махишмати – лучшее из всех королевств. Люди в нем с утра до ночи поют и танцуют (а чем же еще счастливому народу заняться?), а когда устают плясать – начинают славословить своего повелителя, точнее, свою госпожу. Госпожа же и вправду похвал достойна: 25 лет она украшает своею добродетелью королевство, 25 лет она царствует спокойно и мудро. (В этом месте зритель должен разрыдаться от умиления). Но скоро трон перейдет к наследнику, хотя и не очень ясно к какому. Дело в…

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Яна Милкова 11 января 2018, 00:03
Оценка
Смотрела первую часть и вторую. Иду чтобы узреть ЭТО ТВОРЕНИЕ на большом экране. Круть!!! Уже мысленно подпеваю БАХУ-БАХУБАЛИ! "Любителям самых лучших фильмов" и "любово-марковок" фильм не понять, проверено на подругах).
11 января 2018, 00:03 Ответить
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