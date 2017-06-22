«Бахубали: Рождение легенды»: Рецензия Киноафиши

Бахубали должен умереть

Королевство Махишмати – лучшее из всех королевств. Люди в нем с утра до ночи поют и танцуют (а чем же еще счастливому народу заняться?), а когда устают плясать – начинают славословить своего повелителя, точнее, свою госпожу. Госпожа же и вправду похвал достойна: 25 лет она украшает своею добродетелью королевство, 25 лет она царствует спокойно и мудро. (В этом месте зритель должен разрыдаться от умиления). Но скоро трон перейдет к наследнику, хотя и не очень ясно к какому. Дело в том, что наследников два: племянник (приемный сын королевы) и сын родной.

Кадр из фильма «Бахубали: Завершение»

Но как же выяснить, чьи добродетели более добродетельны? Чья мудрость более мудра и чья красота прекрасней? Короче, не в силах решить вопрос, кто же из сыновей достойнее трона, королева устраивает соревнование, а потом маленькую, но победоносную войну. И соревнование, и войну выигрывает приемыш, имя которому Бахубали. Народ ликует, королева тоже довольна. Ведь Бахубали великолепен: походка его – поступь тигра, прыжок его – прыжок серны, тюрбан его – одеяло из облаков... (Здесь зрители снова рыдают от умиления). В общем, все счастливы, кроме наследника за номером два: судя по оскалу его звериному, он явно замыслил зло…

Кадр из фильма «Бахубали: Завершение»

Любите ли вы индийское кино? Любите ли вы его так, как любят его организаторы 39-го Московского международного кинофестиваля, сделавшие шедевр «Бахубали: Завершение» фильмом открытия? Если да, то пойдите в кинотеатр и…(нет, умирать не надо, это не стоит таких жертв), просто попробуйте досидеть до финала. Уверяю, сей подвиг потребует серьезных усилий. Заодно и пересчитаете по головам тех зрителей, которым тоже удалось пройти эту тернистую тропу до конца. Вряд ли их будет много… Ибо трехчасовое индийское киномыло – изысканная пытка для избранных. Не избранные не дойдут и до середины.

Кадр из фильма «Бахубали: Завершение»

Хотя, конечно, кое-какие регалии у фильма есть. Это самый дорогой проект в истории индийского кинопрома – и самый успешный, если судить по сборам за рубежом (называется цифра в 168 миллионов американских рублей). Кстати, снят он не в Болливуде, а в Толливуде (юг страны), где (давайте поверим пресс-релизу) «особый упор делают на современные технологии и компьютерную графику». Казалось бы, что не так? Экзотика есть? – Есть. Песни-танцы? – В наличии. Красивая картинка? – О да. Причем слово «красивая» - жалко и беспомощно, по сравнению с тем, что вы увидите на огромном экране.

«Бахубали» прекрасен так, что фраза острого на язык баснописца «В зобу дыханье сперло» перестает быть метафорой. И эта красота динамична: экшен-сцен в фильме больше, чем у дикобраза иголок. Огонь вздымается до небес, воны взлетают еще выше, от летящих стрел на экране темно... Плюс выдумка авторов не знает границ: быки с горящими рогами чего стоят! О шикарных костюмах и декорациях и вовсе молчу. А смотреть невозможно: глупость редчайшая. Знакомиться по таким фильмам с Индией - как изучать Россию, гуляя по Красной площади. Впрочем, даже не в этом дело.

Кадр из фильма «Бахубали: Завершение»

Такое впечатление, что «Бахубали» старательно культивирует все штампы, цветущие пышным цветом в индийских кинооперах со времен царя Гороха. Примитивизм характеров? Тошнотворный мелодраматизм, от которого мухи дохнут в радиусе десяти километров? Чудесные косноязычные диалоги, которые не снились даже нашим «Защитникам»? Какие мелочи, забудьте об этом. Такого добра здесь навалом, но, поверьте, это цветочки. Ягодками оказываются милые операторские «шалости» с нескончаемыми рапидами, стоп-кадрами, с романтизмом, доведенным до абсурда, а также потрясающая до мозговых колик чисто индийская манера актерской игры. Причем в жутчайшем ее варианте.

Выпученные глаза, звериный оскал, утрированный театральный жест – здесь есть всё. Полный букет удовольствий. Через полчаса такой пантомимы хочется выть. Или стать взбесившимся индийским слоном и начать расшвыривать в разные стороны все живое и неживое. Но и это еще не всё. Шутка юмора в том, что «Бахубали: Завершение», это всего лишь половина фильма. Причем, половина вторая, заключительная. Вы любите читать книги с середины, не зная, что было в начале? А в данном случае от нас требуют сделать именно это. К тому же, в картине так все запутано, что без первой части понять вторую невозможно от слова «совсем».

Кадр из фильма «Бахубали: Завершение»

И тогда возникает вопрос: а зачем? Зачем нужно было делать ЭТО фильмом открытия ММКФ? Картину, которая вряд ли может чем-то похвастаться кроме бюджета и внешней красивости? В которой нет ничего, кроме подростковых амбиций: мол, «мы тоже можем, как в Голливуде»? И которая и не фильм вовсе, а лишь его половина? К тому же, начинать что-либо со слова «Завершение» - не самый удачный ход, хотя потуги на оригинальность здесь разглядеть можно. Или кто-то просто захотел привлечь внимание зрителя к индийскому кино? Но тогда этот мистический «кто-то» оказал индийскому кино медвежью услугу…

Вера Алёнушкина

Фильм будет показан в рамках 39-го ММКФ