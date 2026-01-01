Оповещения от Киноафиши
Марта Нерадкевич Marta Nieradkiewicz
Марта Нерадкевич

Marta Nieradkiewicz

Дата рождения
21 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лодзь, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Высокая вода 7.1
Высокая вода (2022)
Тревога 6.6
Тревога (2023)
Как красиво! 6.5
Как красиво! (2025)

Фильмография Марта Нерадкевич

Жанр
Год
Как красиво! 6.5
Как красиво! Przepiekne!
комедия 2025, Польша
Три любви 5.3
Три любви Trzy milosci
драма 2025, Польша
Тревога 6.6
Тревога Lęk
драма 2023, Польша / Германия / Швейцария
Высокая вода 7.1
Высокая вода
драма 2022, Польша
Женщина на крыше 6.5
Женщина на крыше Kobieta na dachu
драма 2022, Франция / Польша / Швеция
Дураки 5.2
Дураки Glupcy
драма 2022, Польша / Румыния
Открой глаза 6.5
Открой глаза
фантастика, триллер, драма, детектив 2021, Польша
Соединенные штаты любви 6.1
Соединенные штаты любви Zjednoczone stany miłości
драма 2016, Польша / Швеция
Кэмпер 6
Кэмпер Kamper
драма, комедия 2016, Польша
3.9
Из-за любви OUT OF LOVE
драма 2011, Польша
