Марта Нерадкевич
Marta Nieradkiewicz
Марта Нерадкевич
Марта Нерадкевич
Marta Nieradkiewicz
Дата рождения
21 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лодзь, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Высокая вода
(2022)
6.6
Тревога
(2023)
6.5
Как красиво!
(2025)
Фильмография Марта Нерадкевич
Актриса
10
6.5
Как красиво!
Przepiekne!
комедия
2025, Польша
Смотреть трейлер
5.3
Три любви
Trzy milosci
драма
2025, Польша
Смотреть трейлер
6.6
Тревога
Lęk
драма
2023, Польша / Германия / Швейцария
7.1
Высокая вода
драма
2022, Польша
6.5
Женщина на крыше
Kobieta na dachu
драма
2022, Франция / Польша / Швеция
5.2
Дураки
Glupcy
драма
2022, Польша / Румыния
6.5
Открой глаза
фантастика, триллер, драма, детектив
2021, Польша
6.1
Соединенные штаты любви
Zjednoczone stany miłości
драма
2016, Польша / Швеция
6
Кэмпер
Kamper
драма, комедия
2016, Польша
3.9
Из-за любви
OUT OF LOVE
драма
2011, Польша
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
