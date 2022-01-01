Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Антон Васильев
Антон Васильев
О персоне
Фильмография
Антон Васильев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июня 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Антона Васильева
Родился 15 июня 1953 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Антона Васильева
Красиво жить не запретишь
комедия
1982, СССР
6.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь