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Poster of Krasivo zhit ne zapretish
5.8
Kinoafisha Films Krasivo zhit ne zapretish
5.8

Krasivo zhit ne zapretish

, 1982
Krasivo zhit ne zapretish
USSR / Comedy / 18+
Poster of Krasivo zhit ne zapretish
5.8

Cast

Viktor Fokin
Sergey Bodrov
Tatyana Romashina
Marina
Lydia Smirnova
Lydia Smirnova
Lyudmila Lykhina
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Viktoriya Fedyayeva
Georgi Burkov
Georgi Burkov
dyadya Bodrova
Boris Novikov
Vasiliy Bodrov - otets Sergeya
Irina Malikova
Mitina
Irina Skobtseva
Irina Skobtseva
Anna Pavlovna
Aleksandr Bibartsev
Klavdia Kozlenkova
Director Anton Vasilev
Writer Valentin Chernykh
Composer Aleksandr Zatsepin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 1982
World premiere 6 January 1982
Release date
6 January 1982 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Krasivo zhit ne zapretish, Красиво жить не запретишь

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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