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Щит и меч Щит и меч
Киноафиша Фильмы Щит и меч Щит и меч, 1968: актеры и роли
Щит и меч 1968 / СССР / Польша / ГДР
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Щит и меч, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Басов Владимир Басов
В ролях
Станислав Любшин Станислав Любшин Георгий Мартынюк Georgy Martyniuk Валентина Титова Валентина Титова Наталья Величко Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis Алексей Глазырин Aleksey Glazyrin Вацлав Дворжецкий Олег Янковский Олег Янковский
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