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Молчание — золото
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Le silence est d'or
Молчание — золото
1947 / Франция / США
7.2
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11
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Рейтинг IMDb: 7.2
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