Антракт, 1924

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о выходе в прокат О фильме Эссе сюрреалистических образов из сборника "Антология сюрреализма". Развернуть 7.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 22 минуты Год выпуска 1924 Премьера в мире 4 декабря 1924 Режиссер Рене Клер В ролях Жан Борлен Инге Фриз Франсис Пикабиа Эрик Сати Жорж Орик Все актеры и съемочная группа 1 постер

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