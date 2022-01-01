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Антракт, 1924

1924 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Эссе сюрреалистических образов из сборника "Антология сюрреализма".
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 22 минуты
Год выпуска 1924
Премьера в мире 4 декабря 1924
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Жан Борлен
Инге Фриз
Франсис Пикабиа
Эрик Сати
Жорж Орик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антракт 1 постер
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