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Чистое сердце, или Киллеры на колесах Чистое сердце, или Киллеры на колесах
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Tiszta szívvel

Чистое сердце, или Киллеры на колесах, 2016

2016 / Венгрия
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11 голосов
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О фильме

Смелая криминальная комедия о людях в инвалидных колясках. Золи и Барба — подростки-инвалиды, живущие в специнтернате. Условия там вполне комфортабельные, никакой чернухи, но радостей и развлечений всё равно немного. Как и надежды на излечение: отец, бросивший Золи много лет назад, даже готов оплатить дорогую операцию в Германии, и она, конечно, продлит существование, вот только полное выздоровление всё равно невозможно. И какой тогда смысл жить? Все радикально меняется после встречи ребят с легендарным убийцей Рупасовым, только что откинувшемся из тюрьмы. Рупасов — тоже инвалид, что не мешает ему жить полной жизнью. Попутно отнимая жизни у других плохих парней... Адаптация людей с ограниченными физическими возможностями — актуальная (особенно для стран бывшего Восточного блока) проблема. Венгерский фильм совершает еще более решительный шаг, делая инвалидов героями залихватского комедийного боевика (причем роли Золи и Барбы играют непрофессиональные актеры Золтан Феньвеши и Адам Фекете, действительно страдающие параличом). Никакой пародии и бездушной эксплуатации недуга в этом нет — только честное и чистое намерение стереть лицемерные границы между «ними» и «нами». Все люди — равны, как перед уголовным кодексом (не случайно фильм начинается в тюрьме для инвалидов-заключенных). И совет Рупасова «Используйте мускулы!» тоже стоит взять на вооружение всем.

7.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 3 ноября 2017
Премьера в мире 28 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Аттила Тилль
В ролях
Сабольч Туроци
Адам Фекете
Моника Бальшаи
Лидия Даниш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чистое сердце, или Киллеры на колесах 2 постера
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саундтрек фильма Чистое сердце, или Киллеры на колесах
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