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Постер фильма Полусвет
7.2
Киноафиша Фильмы Полусвет
7.2

Полусвет

, 2015
Félvilág
Венгрия / драма, детектив, исторический / 18+
Постер фильма Полусвет
7.2

О фильме

Будапешт, 1910-е годы. На холодном рассветном берегу найден сундук с трупом женщины. В дверь квартиры с осколками хрусталя на полу и книгой Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» на разобранной постели стучат полицейские... Что предшествовало роковым событиям? Мы станем свидетелями четырех бурных дней, в которых намертво переплелись жизни трех женщин. Одна – роскошная куртизанка Элиза, уверенная в своей актерской способности превзойти саму Асту Нильсен, разбивательница мужских сердец – от пожилого магната до молодого поэта. Вторая – верная экономка Рожи, связанная с хозяйкой давней и мучительной дружбой-соперничеством. Третья – юная служанка Като, прибывшая в богатый дом без рекомендательного письма, но с большими амбициями и патриархальными иллюзиями о невозможности добрачных связей. Взрывоопасный союз!

В ролях

Патриция Ковач
Mágnás Elza
Дорка Гриллуш
Kóbori Rózsi
Лаура Дёбрёши
Szebeni Kató
Янош Кулька
Max Schmidt
Карой Хайдук
Pap
Каталин Такач
Báróné
Péter Sándor
Sóvágó Gergely
Ferenc Elek
Producer
Эрно Фекете
Rendezõ
Ирен Бордан
Cili mama
Режиссер Аттила Сас
Сценарист Norbert Köbli
Композитор Gergely Parádi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 сентября 2015
Дата выхода
30 декабря 2015 Венгрия
2 марта 2016 США
Бюджет 160 000 000 HUF
Производство Szupermodern Stúdió
Другие названия
Félvilág, Demimonde, Polosvet, A Garota Húngara, Kibar Fahişe, Полусвет, 薔薇は死んだ, 風月靡情, Felvilag

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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