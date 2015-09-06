Будапешт, 1910-е годы. На холодном рассветном берегу найден сундук с трупом женщины. В дверь квартиры с осколками хрусталя на полу и книгой Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» на разобранной постели стучат полицейские... Что предшествовало роковым событиям? Мы станем свидетелями четырех бурных дней, в которых намертво переплелись жизни трех женщин. Одна – роскошная куртизанка Элиза, уверенная в своей актерской способности превзойти саму Асту Нильсен, разбивательница мужских сердец – от пожилого магната до молодого поэта. Вторая – верная экономка Рожи, связанная с хозяйкой давней и мучительной дружбой-соперничеством. Третья – юная служанка Като, прибывшая в богатый дом без рекомендательного письма, но с большими амбициями и патриархальными иллюзиями о невозможности добрачных связей. Взрывоопасный союз!