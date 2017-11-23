Город банд, 2017

Аттилла Амбрус родился в 1967-м в трансильванской деревушке и с детства скитался по румынским детдомам и колониям. За год до падения Чаушеску он сбежал из румынских вооруженных сил на историческую родину, в Будапешт, чтобы стать хоккеистом. И знаменитым грабителем, на счету которого к моменту ареста было 27 нападений на банки (из них успешных – 26). Необыкновенная биография Аттиллы (эта роль – прорыв дебютанта Бенце Салаи) оживает в его собственных свидетельских показаниях: только правда, ничего, кроме правды – как бы сказочно это ни звучало... Режиссер фильма Нимрод Антал – уникальная персона в европейской кинематографии: дебютировав взрывным экшном «Контроль» в 2003-м, Антал перебрался в Голливуд, где изрядно оживил жанры боевика и триллера – «Вакансией на жертву», «Инкассатором» и «Хищниками» (и о 3D-рок-фантастике «Metallica: Сквозь невозможное» забывать не надо). Но вдруг вернулся на родину, чтобы снять хронику новейшей восточноевропейской истории, замаскированную под эпическое жизнеописание «грабителя Виски».