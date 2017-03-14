Кинчем — моё сокровище, 2017

1849-й, венгерская революция подавлена, один из её героев-мятежников, граф Блашкович, гибнет на глазах своего десятилетнего сына от руки былого товарища Отто фон Оттингена. Мальчишка лишается и дома, и состояния, и заветного отцовского подарка — записной книжки; только титул, достоинство и непокорный характер остаются при нем. Спустя 20 лет молодой граф Эрнё Блашкович вырастает в гуляку, соблазнителя и большого любителя лошадей. Страсть к скачкам и верховой езде роднит его с Кларой, дочкой заклятого врага Оттингена, весьма своенравной (и очень привлекательной) особой. Спор двух гордецов разгорается на аукционе — из-за необъезженной кобылы по прозвищу Кинчем (то есть, Моё сокровище)... Лихо модернизированный взгляд на XIX век, дворянский переполох, азартная и озорная, полная романтики, приключений и анархически перетасованных исторических фактов (среди действующих лиц — императоры Франц Иосиф и Александр II) история необычной любви и изысканной мести. До определенного момента режиссер Габор Херенди (автор нескольких национальных хитов — дилогии «Типа Америка» и бодрейшей исторической комедии «Венгерский странник» — тоже с важным участием лошади) вроде бы соблюдает серьёзность в реконструкции прошлого. Но вот наступает время бала, и пары, танцующие формальную мазурку, начинают выделывать такие фантастические пируэты, что XIX веку и не снились. В главных ролях — уроженка Сербии Андреа Петрик и венгерская звезда Эрвин Надь, знакомый нам и по кино («Белый бог», «О теле и душе»), и по спектаклям театра Корнеля Мундруцо «Протон».