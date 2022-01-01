Два веронца, 2014

Валентин собирается покинуть родную Верону – чтобы посмотреть мир. Он зовет с собой своего друга Протея, однако тот отказывается уезжать: он влюблен в Джулию и не хочет надолго расставаться с девушкой. Разочарованный, Валентин прощается. Однако спустя некоторое время отец Протея все же решает и своего сына отправить вслед за Валентином. Перед тем, как уехать из Вероны, молодой человек клянется Джулии в вечной любви, обменивается с ней кольцами и обещает вернуться как можно скорее. Но встретившись с Валентином в Милане и обнаружив, что тот влюблен в дочку Герцога, Сильвию, Протей понимает, что и сам очарован красотой возлюбленной своего друга.

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