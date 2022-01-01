NT: Ромео & Джульетта, 2020

Звездная команда британских актеров, возглавляемая Джошем О’Коннором («Корона») и Джесси Бакли («Война и мир», «Зверь»), играет главную историю о любви так, что зрители не могут не заметить: Шекспир всегда вне времени, но иногда он просто пугающе современен. Режиссер Саймон Годвин, никогда не снимавший фильмов, столкнувшись с запретом играть спектакль перед зрителями, придумал свой жанр. Формат на стыке кино и театра, где кино дарит театру свои технические возможности и крупные планы, а театр дарит кино свою игру с воображением и живые эмоции. Зрителям непросто будет отделить реальную жизнь от театральной игры.