Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
NT: Ромео & Джульетта
Киноафиша Фильмы NT: Ромео & Джульетта
National Theatre Live: Romeo & Juliet

NT: Ромео & Джульетта, 2020

2020 / Великобритания
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Звездная команда британских актеров, возглавляемая Джошем О’Коннором («Корона») и Джесси Бакли («Война и мир», «Зверь»), играет главную историю о любви так, что зрители не могут не заметить: Шекспир всегда вне времени, но иногда он просто пугающе современен. Режиссер Саймон Годвин, никогда не снимавший фильмов, столкнувшись с запретом играть спектакль перед зрителями, придумал свой жанр. Формат на стыке кино и театра, где кино дарит театру свои технические возможности и крупные планы, а театр дарит кино свою игру с воображением и живые эмоции. Зрителям непросто будет отделить реальную жизнь от театральной игры.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Саймон Годвин
В ролях
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Фисайо Акинаде
Шубам Сараф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма NT: Ромео & Джульетта 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши