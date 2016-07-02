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Свидание для безумной Мэри Свидание для безумной Мэри
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A Date for Mad Mary

Свидание для безумной Мэри, 2016

2016 / Ирландия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

«Сумасшедшая» Мэри МакАрдл возвращается в Дрогхеду (город в Ирландии) после короткого пребывания в тюрьме — за то, что она предпочла бы забыть. Вернувшись домой, оказывается, что всё и все вокруг изменились. Её лучшая подруга, Шарлин, собирается выйти замуж и просит Мэри быть подружкой невесты. Когда Шарлин отказывает Мэри в «плюс один» для свадьбы, упрекнув, что она скорее всего не смогла бы найти кого-либо на свидании, Мэри полна решимости доказать обратное. Она уходит с головой в дебри местной «сцены» свиданий в надежде найти хорошего парня, который отлично бы смотрелся в смокинге. Но найти кого-либо в городе, где все знают твое имя и твоя репутация тебя подводит, не так-то и просто.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 2 июля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Даррен Торнтон
В ролях
Шана Керслэйк
Шана Керслэйк
Тара Ли
Денис МакКормак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свидание для безумной Мэри 2 постера
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6 марта 2017 11:04
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