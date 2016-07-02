Свидание для безумной Мэри, 2016

«Сумасшедшая» Мэри МакАрдл возвращается в Дрогхеду (город в Ирландии) после короткого пребывания в тюрьме — за то, что она предпочла бы забыть. Вернувшись домой, оказывается, что всё и все вокруг изменились. Её лучшая подруга, Шарлин, собирается выйти замуж и просит Мэри быть подружкой невесты. Когда Шарлин отказывает Мэри в «плюс один» для свадьбы, упрекнув, что она скорее всего не смогла бы найти кого-либо на свидании, Мэри полна решимости доказать обратное. Она уходит с головой в дебри местной «сцены» свиданий в надежде найти хорошего парня, который отлично бы смотрелся в смокинге. Но найти кого-либо в городе, где все знают твое имя и твоя репутация тебя подводит, не так-то и просто.