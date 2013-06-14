Страсти по частицам, 2013

Представьте, что вы могли бы увидеть, как Эдисон зажег первую лампочку или как Франклин впервые получил электричество. Впервые фильм дает зрителям возможность наблюдать за тем, что делают самые выдающиеся ученые нашего времени, и как совершаются великие научные открытия. Авторы фильма «Страсти по частицам» показывают работу шести блестящих ученых над Большим адронным коллайдером и запуск самого крупного и дорогого эксперимента в истории планеты. По мере того, как они пытаются разгадать загадки Вселенной, 10 000 учёных и инженеров из 100 стран объединяют усилия во имя достижения одной цели — воссоздания большого взрыва. Их задача — найти Бозон Хиггса и понять, что стоит в основе мироздания. При том наши герои ставят еще более сложный и глубокий вопрос: достигли ли мы предела в понимании нашего существования?