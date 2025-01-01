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Киноафиша Фильмы Модильяни Цитаты из фильма Модильяни

Цитаты из фильма Модильяни

Amedeo Modigliani Скажи мне, Пабло, как ты любишь куб?
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Pablo Picasso Почему ты меня так ненавидишь?
Amedeo Modigliani Я люблю тебя, Пабло. Себя же ненавижу.
🧡
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🥺
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