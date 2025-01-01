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Модильяни
Цитаты из фильма Модильяни
Цитаты из фильма Модильяни
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Цитаты
Amedeo Modigliani
Скажи мне, Пабло, как ты любишь куб?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pablo Picasso
Почему ты меня так ненавидишь?
Amedeo Modigliani
Я люблю тебя, Пабло. Себя же ненавижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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