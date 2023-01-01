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Rammstein в Америке
Rammstein in Amerika
Rammstein в Америке, 2015
2015 / США / Германия
8.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Жанр:
документальный
музыка
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О фильме
Концерт легендарной группы Rammstein в Нью-Йорке!
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8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
2 часа 23 минуты
Год выпуска
2015
Режиссер
Ханнес Россахер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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