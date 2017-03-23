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Rammstein: Paris!
Отзывы о фильме «Rammstein: Paris!»
Rammstein: Paris
Rammstein: Paris!
2016 / Германия
7.7
Оцените
23
голоса
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jerebtsova_ei84
23 марта 2017, 14:02
Здравствуйте, фильм будет идти только один день? Что означает стоимость билетов от 700, зависит от места? Можно ли забронировать места?
23 марта 2017, 14:02
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Киноафиша.инфо
23 марта 2017, 14:14
Добрый день. Билет можно сразу же купить на сайте, оплатив банковской картой. Фильм будет идти 23 и 24 марта. Стоимость билета зависит от выбранного вами кинотеатра. Минимальная цена на фильм-600 р.
23 марта 2017, 14:14
0
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Евгений Кузьмин
23 марта 2017, 17:49
Не нашел ни в одном кинотеатре Великого Новгорода , почему его нет?
23 марта 2017, 17:49
0
0
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Киноафиша.инфо
24 марта 2017, 16:34
в ответ на сообщение
Евгений Кузьмин от 23 марта 2017, 17:49
Евгений, добрый день!
К сожалению, данного фильма нет в репертуаре кинотеатров Великого Новгорода. На официальной странице проекта нет информации о показе в городе Великий Новгород.
Полагаем, что данного фильма в вашем городе не будет в прокате.
24 марта 2017, 16:34
0
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Григорий Сосновский
26 марта 2017, 10:24
То есть с 25 марта этот фильм нигде не посмотреть,так?
26 марта 2017, 10:24
0
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Киноафиша.инфо
27 марта 2017, 13:34
в ответ на сообщение
Григорий Сосновский от 26 марта 2017, 10:24
Григорий, добрый день!
Данный фильм был показан на эксклюзивных показах по РФ во многих городах.
Боюсь, что после 25 марта и в ближайшее время его нельзя будет посмотреть в кинотеатрах.
27 марта 2017, 13:34
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User
15 февраля 2023, 15:29
Оценка
😎
15 февраля 2023, 15:29
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К сожалению, данного фильма нет в репертуаре кинотеатров Великого Новгорода. На официальной странице проекта нет информации о показе в городе Великий Новгород.
Полагаем, что данного фильма в вашем городе не будет в прокате.
Данный фильм был показан на эксклюзивных показах по РФ во многих городах.
Боюсь, что после 25 марта и в ближайшее время его нельзя будет посмотреть в кинотеатрах.
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