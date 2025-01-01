[отчитывая заведующего почтовым отделом]

Ты понимаешь, как сложно что-то написать? Всё это думание, планирование и переписывание того, что уже написал, чтобы кто-то другой это прочитал? Все эти ночи и дни, проведённые в размышлениях? В размышлениях о том, какие слова подобрать, как лучше их сказать? Потому что история, которую ты хочешь рассказать, для тебя очень важна? Все эти люди, что писали эти сценарии, кто-то же их прочитает! А я просто хочу шанс! Как у всех остальных!