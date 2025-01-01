ScottieО, я смогла прочитать всего пару страниц. Понимаю я его или нет — хз.
SamЧто именно ты не понимаешь?
ScottieЛадно, я знаю, что он герой «Звёздных войн». Но кто такой этот Кирк?
SamПожалуйста, врежься этой тачкой прямо сейчас, потому что мы оба заслуживаем умереть!
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Wendy[отчитывая заведующего почтовым отделом]Ты понимаешь, как сложно что-то написать? Всё это думание, планирование и переписывание того, что уже написал, чтобы кто-то другой это прочитал? Все эти ночи и дни, проведённые в размышлениях? В размышлениях о том, какие слова подобрать, как лучше их сказать? Потому что история, которую ты хочешь рассказать, для тебя очень важна? Все эти люди, что писали эти сценарии, кто-то же их прочитает! А я просто хочу шанс! Как у всех остальных!
WendyЯ готова пойти домой, Одри. Я хочу домой. Я готова пойти домой сейчас.
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Wendy[читает письмо от Paramount Pictures]Дорогая Венди, благодарим вас за участие в конкурсе сценариев «Звёздный путь: Вперёд, смело!». Мы пишем, чтобы поблагодарить вас за то, что поделились с нами своей историей. Мы восхищены талантом и усердием, которые вы проявили. К сожалению, ваш сценарий не был выбран среди победителей. Но, пожалуйста, не отчаивайтесь. Никогда не переставайте писать. Никогда не переставайте рассказывать свою историю. Надеемся однажды прочитать ещё ваши работы. До тех пор — живите долго и процветайте.
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Wendy[о её истории про Стар Трек]Это история про двух старых друзей, которых разлучили. И один из них, Спок, — вулканец. Он учится чувствовать юмор. Он специально изучает анатомию шуток, которые были частью древней, или примитивной, вулканской культуры. Он связывает разные части шутки с разными выражениями лица согласно старым голографическим архивам. И находит научную формулу чувства юмора.
RoseОх, как бы мне хотелось, чтобы мой внук тебя встретил. Он бы точно понял, о чём ты говоришь. Он бы подумал, что ты просто классная. Мне самой бы хотелось видеть его чаще. Но я здесь, а он там.
RoseЯ не хочу быть обузой для кого-то. У людей своя жизнь, и со временем в этой жизни для тебя места не остаётся.
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[первые реплики]
Wendy[написание]Свет. Он может путешествовать миллионы лет, прежде чем наконец достигнет своей цели. Он идет одиноким и одиноким, надеясь, что найдет кого-то. Но что если он так и не доберется? Что если он никогда не найдет дом? Ведь космос такой огромный, а время — такое длинное, и здесь, в этом пространстве, так легко... потеряться.
WendyДавай, капитан, мы справимся вместе. Не сдавайся сейчас! Настал их последний час. Обратно пути нет. С последним вздохом Кирк поднимает забрало. Спок в последний раз смотрит в глаза своему другу. Кирк знает — пора отпустить Спока... отпустить, чтобы он смог найти своё человеческое сердце. Конец.