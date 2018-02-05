«Please stand by»: Рецензия Киноафиши

Живите долго и процветайте

Премьера фильма Бена Луина «Пожалуйста, приготовьтесь» в главной роли с Дакотой Фаннинг состоялась на кинофестивале в Остине. Если пристально вглядываться в нишу независимого американского кинематографа, то эта картина определённо заслуживает внимания и выделяется среди других фильмов в категории инди, несмотря на то, что её не ждёт светлое прокатное будущее.

Кадр из фильма «Пожалуйста, приготовьтесь»

Молодая 21-летняя девушка Венди (Дакота Фаннинг) живет в большом доме, населённом такими же не вписывающимися в социум людьми, как она сама. У Венди аутизм, и родная сестра (Элис Ив) после рождения собственного ребёнка больше не может о ней заботиться, поэтому отдаёт под опеку в специальный пансион. А еще Венди большая фанатка «Звёздного пути» и мечтает победить на конкурсе сценариев к новому эпизоду любимого сериала. Вот только чтобы добраться до студии Paramount Pictures, ей приходится сбежать от близких и побороть свои страхи, полагаясь исключительно на себя.

Кадр из фильма «Пожалуйста, приготовьтесь»

Трагикомедия «Пожалуйста, приготовьтесь» завлекает с первых же минут своим мастерским умением говорить о сложных вещах простым языком. Это не очередная история о проблемах обездоленных, которая пытается ударить в грудь своим драматизмом и обрушить на зрителя лавину жалости. Конечно, нельзя отрицать, что на долю главной героини выпадает много несправедливости, и в фильме есть моменты, когда так и хочется пустить слезу, но они так гармонично вплетаются в веселый и, в целом, светлый тон фильма, что на душе остаётся больше теплоты, чем боли. При этом картине удаётся выдержать необходимый градус серьёзности и раскрыть такие темы, как самоотверженное следование за мечтой с последующим ростом главного героя и противоречивые отношения с близкими людьми, где так сложно отыскать грань между самопожертвованием и искренней заботой. И это именно то самое кино, которое вселяет надежду, что в этом мире ещё осталось истинное добро и на каждого «злодея» приходится свой «герой», пусть он даже этого и не осознаёт.

Кадр из фильма «Пожалуйста, приготовьтесь»

Нельзя не отметить, что «Пожалуйста, приготовьтесь», помимо остроумной трагикомедии о жизни простых людей, является также трепетным оммажем «Звёздному пути», отсылок к которому здесь предостаточно. Например, сестру главной героини играет Элис Ив, которая снималась в фильме «Стартрек: Возмездие», а сиделку Венди (Тони Колетт) в фильме зовут Скотти (так же зовут и одного из членов экипажа «Энтерпрайза»). Готовьтесь к тому, что услышите, как герои свободно общаются на клингонском, а собачка Венди носит костюмчик члена Звёздного флота. И эти столь милые фанатскому сердцу моменты по-своему насыщают фильм. При этом он сохраняет свою авторитарность, не фокусируясь исключительно на дани уважения культовой франшизе, а в первую очередь останавливаясь на людях и их внутренних противоречиях. И именно на противоречиях строится главный конфликт, который успешно разрешается в финале.

Кадр из фильма «Пожалуйста, приготовьтесь»

Помимо шикарного саундтрека, состоящего в основном из песен Au Revoir Simone, вас также ждёт полуторачасовое наслаждение безупречной игрой Дакоты Фаннинг, которая умеет одинаково убедительно перевоплощаться в самых разных персонажей – от непроницаемой вампирши до жертвы преследования. Её Венди – не просто убедительная аутистка, она также главное обаяние всего фильма и, несмотря на как всегда потрясающую Тони Колетт, говорить хочется лишь о Дакоте. Подводя итог, следует сказать, что «Пожалуйста, приготовьтесь» – это кино, снятое на пятёрку с плюсом. Здесь гармонично сочетаются юмор и драма, важные социальные темы и скрупулёзное исследование человеческой природы, которая всегда способна удивлять. И приключение Венди становится терапией не только для неё самой, но также и для зрителя.

Кадр из фильма «Пожалуйста, приготовьтесь»

Трошина Олеся

Расписание и покупка билетов на фильм «Пожалуйста, приготовьтесь»