Содержание:

Бен Луин – Фильмы

- Бен Луин – «Элли МакБил»

- Бен Луин – «Шпионская игра»

- Бен Луин – «Пожалуйста, приготовьтесь»

Бен Луин – Личная жизнь

Бен Луин родился 6 августа 1946 года в Польше, но вскоре семья его эмигрировала в Мельбурн, Австралия. В детстве он переболел полиомиелитом, и с тех пор вынужден передвигаться на костылях. Несмотря на это, будущий режиссер сначала получил юридическое образование, затем работал баристой, а в итоге попал в кино и на телевидение.

Бен Луин – Фильмы

Дебютной работой Луина стал телесериал «ITV: Театр», который стартовал в 1967 году, после этого он снял еще несколько телевизионных проектов, в том числе «Добро пожаловать в Британию», «Вопрос удобства»» и «Прикосновение ангела». Также в 1988 году режиссер выпустил свой первый полнометражный фильм «Джорджия», за которым последовали «Услуга, часы и очень большая рыба» и «Счастливый перелом». В 1997 году в карьере Луина произошел прорыв, когда он начал работу над сериалом «Элли МакБил» - комедийном сериале о молодой девушке-адвокате, которая пытается наладить свою личную жизнь и постоянно попадает в глупые ситуации. Несмотря на резкую критику со стороны обозревателей и большого количества телезрительниц, осудивших шоу за насмешку над женщинами в юриспруденции, оно было очень популярно на американском телевидении.

В 1998 году Луин начал работу над другим сериалом – «Преображение», который также о женщине-адвокате, решившей все бросить и стать судьей в маленьком провинциальном городке. В 2012 году режиссер выпустил фильм «Суррогат» о парализованном в детстве поэте, который дожив до 38-летнего возраста, решает, наконец, лишиться девственности. В 2016 году Луин приступил к очередному сериалу «Просто нет слов» о большой семье, где маленький немой ребенок подвергается неистовой гиперопеке матери. В том же году режиссер снял драму «Пожалуйста, приготовьтесь» о девушке, страдающей аутизмом, а в 2018 году вышел его триллер «Шпионская игра» о событиях Второй мировой войны.

Бен Луин – «Элли МакБил»

Сериал, стартовавший в 1995 году, о молодой адвокатессе Элли МакБил (Калиста Флокхарт), которая давно рассталась с Билли (Джилл Бэллоуз) – любовью всей своей жизни. Она успешна в своей юридической карьере, выигрывает одно дело за другим, но личная жизнь не клеится. Девушка приходит на работу в престижную бостонскую фирму, и ее начальником оказывается бывший однокурсник Ричард Фишер (Грег Джерманн). Вскоре оказывается, что тот самый Билли теперь ее коллега, а его жена Джорджия (Кортни Торн-Смит) вопреки желанию Элли становится ее подругой.

Бен Луин – «Шпионская игра»

Приключенческий триллер Бена Луина 2018 года о человеке, которому в разгар Второй мировой войны поступает предложение работать на американскую спецслужбу. Молодой интеллектуал и выпускник престижного университета Мо Берг внезапно заинтересовывает Управление стратегических служб. Он дает свое согласие на их предложение и вскоре чувствует себя в роли шпиона, как рыба в воде. Его первое задание – отправиться в фашистскую Германию чтобы выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из ученых-разработчиков атомной бомбы.

Бен Луин – «Пожалуйста, приготовьтесь»

Драма Бена Луина 2017 года о девушке по имени Венди (Дакота Фэнинг), которая страдает аутизмом. Она живет в пансионе для душевнобольных в Сан-Франциско, пытается подрабатывать в местной закусочной. Ее сестра Одри (Элис Ив) приглашает Венди переехать к ней, но во время разговора у девушки начинается приступ. Вскоре героиня узнает о конкурсе сценаристов для вселенной «Звездного пути», и поскольку Венди его большая поклонница, она отправляется в офис Paramount, чтобы собственноручно отвезти труд организаторам конкурса.

Бен Луин – Личная жизнь

Режиссер женат на продюсере Джуди Левайн, которая работала над такими фильмами, как «Счастливый перелом», «Суррогат» и «Шпионская игра». У пары трое детей.