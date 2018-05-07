Опасный сын, 2018

Остросоциальный документальный фильм от номинанта на «Оскар» Лиз Гарбус. Она рассказывает о трех семьях, в каждой из которых есть ребенок, страдающий от психического заболевания. Родители, пережившие подобное горе, страдают от ужасающего чувства вины. Но не менее сильно бьет по ним постоянное беспокойство, что психически нестабильный ребенок может нанести вред себе или другим. И хотя лечение может значительно улучшить результат, но надлежащий уход в США часто бывает роскошью, доступной только тем, кто может себе это позволить.
|7 мая 2018
|Румыния
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