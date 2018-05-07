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Постер фильма Опасный сын
6.7
Киноафиша Фильмы Опасный сын
6.7

Опасный сын

, 2018
A Dangerous Son
США / документальный / 18+
Постер фильма Опасный сын
6.7

О фильме

Остросоциальный документальный фильм от номинанта на «Оскар» Лиз Гарбус. Она рассказывает о трех семьях, в каждой из которых есть ребенок, страдающий от психического заболевания. Родители, пережившие подобное горе, страдают от ужасающего чувства вины. Но не менее сильно бьет по ним постоянное беспокойство, что психически нестабильный ребенок может нанести вред себе или другим. И хотя лечение может значительно улучшить результат, но надлежащий уход в США часто бывает роскошью, доступной только тем, кто может себе это позволить.

В ролях

Tony Beliz
Self
Creigh Deeds
Self
Thomas Insel
Self
Liza Long
Self
Maria Martinez
Self
Amy Nale
Self
Andrew Solomon
Self
Brian Tallant
Self
Режиссер Лиз Гарбус
Сценарист Дженни Раскин
Композитор Пол Брилл, Elizabeth Ziman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 мая 2018
Дата выхода
7 мая 2018 Румыния 18

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство Home Box Office (HBO)
Другие названия
A Dangerous Son, Niebezpieczny syn, Ohtlik poeg, Opasni sin, Un hijo peligroso, Опасан син, Опасный сын

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 14 февраля 2023

Отзывы о фильме

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Опасный сын

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