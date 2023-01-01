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Опасный сын Опасный сын
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A Dangerous Son

Опасный сын, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Остросоциальный документальный фильм от номинанта на «Оскар» Лиз Гарбус. Она рассказывает о трех семьях, в каждой из которых есть ребенок, страдающий от психического заболевания. Родители, пережившие подобное горе, страдают от ужасающего чувства вины. Но не менее сильно бьет по ним постоянное беспокойство, что психически нестабильный ребенок может нанести вред себе или другим. И хотя лечение может значительно улучшить результат, но надлежащий уход в США часто бывает роскошью, доступной только тем, кто может себе это позволить.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Лиз Гарбус
Лиз Гарбус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасный сын 2 постера
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Опасный сын
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Кадры из фильма Все кадры
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