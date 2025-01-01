Цитаты из фильма Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс
Carrie FisherСемейно говоря, мы не росли вместе, мы росли рядом друг с другом. Знаешь, как деревья.
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Carrie FisherВозраст — это ужасно для всех нас. Но она падает с большей высоты.
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Carrie FisherМать и я живём по соседству, нас разделяет одна непреодолимая гора. Обычно я к ней прихожу. Всегда прихожу.
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Eddie FisherЯ не был лучшим отцом на свете. Меня до сих пор гложет чувство вины за то, что я не уделял достаточно времени, как считал нужным. Все, о чем я думал годами и годами, — это как достать свои наркотики