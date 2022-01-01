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Капризная принцесса Капризная принцесса
Киноафиша Фильмы Капризная принцесса

Капризная принцесса, 1969

1969 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

История о своенравной принцессе, которую король-отец, уставший от ее капризов и выходок, решил выдать замуж. Каждый из приглашенных им женихов с позволения взбалмошной красавицы был высмеян придворным шутом и отправился восвояси. Рассердившись, король пообещал отдать дочку за первого же нищего, который войдет в город. Волею судьбы им оказывается переодетый рыцарь, один из тех, кого принцесса успела отвергнуть.

  • Мультфильм поставлен по мотивам романтической сказки-новеллы братьев Гримм «Король Дроздобород» из сборника «Детские и домашние сказки». По этой же новелле в Германии, на родине сказочников, были сняты три фильма.
  • Режиссеры мультфильма Валентина и Зинаида Брумберг почти всегда работали вместе. После окончания в 1925 году Вхутемаса они участвовали в создании первых советских мультфильмов, включая «Китай в огне». Сестры увлекались рисованием с детства. По воспоминаниям Валентины и Зинаиды, поля их школьных учебников украшали зарисовки с изображением сказочных героев и сценок из жизни рыцарей. Эти иллюстрации оказались в итоге близки к сюжетам и образам мультипликации – искусству, о котором сестры Брумберг на тот момент никакого понятия не имели.

Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств. При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе. Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху. Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка. Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1969
Возраст 12+
Режиссер
Зинаида Брумберг
В ролях
Нина Гуляева
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Капризная принцесса 1 постер
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Капризная принцесса
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