Капризная принцесса, 1969

История о своенравной принцессе, которую король-отец, уставший от ее капризов и выходок, решил выдать замуж. Каждый из приглашенных им женихов с позволения взбалмошной красавицы был высмеян придворным шутом и отправился восвояси. Рассердившись, король пообещал отдать дочку за первого же нищего, который войдет в город. Волею судьбы им оказывается переодетый рыцарь, один из тех, кого принцесса успела отвергнуть.
Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств. При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе. Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху. Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка. Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно…