Шестидесятиминутная война разрушила привычный нам мир, и спустя тысячу лет города превратились в огромные транспортные средства. Хищный Лондон поглощает более мелкие населённые пункты: сами города пускают на топливо, а жителей превращают в работников низшего звена. Таддеус Валентайн (Хьюго Уирвинг) из высшей касты Лондона вынашивает зловещий план, который должен изменить баланс сил в мире. И помешать ему может только Эстер Шоу (Гера Хилмар), у которой со злодеем давние счёты. Но после первого…
Фильм отстой.
1) неотвратимость Зла воплощенная в неумолимом вращении гигантских колес и
гусениц.
2) смесь варварства декаденства и хайтека
3) город монгольфье
Жители Лондона как в др. Риме, плебс для которого чужая гибель это зрелище
, а в остальное время тянущие лямку, ну патриции цель 🎯 которых власть.
Город Лондон живет как падальщик, уничтожая и переваривая более мелкие за
которыми гоняется.
Есть не доступная территория стационарных городов, куда Лондону путь и
другим хищным городам путь заказан.
Но тут он получает супероружее, ну почти побеждает, но на последних минутах
его вырубают флешкой ключем.
Есть штампы, из Звездных войн и др.фильмов — доступ к энегоустановке до
обидного прост, ГГ залетает внутрь через открытые ворота через которые
Лондон затаскивает пойманные города на переработку, и вырубает установку
ракетой. Почему раньше его обычным птурсм не вырубли при затаскивании
очередного пойманного городка, непонятно.
Короче фильм 🎦 средний. Но красочный. По времени фильма все события
укладываются в неделю.
Идти смотреть обязательно! Никого не слушайте.
Все начало рушится с самого началаа...
Тот момент когда слабо известный актерский состав говорит о том, что созздатели сэкономили на эмоциях, на подаче своего персонажа, на картинке в которую ты готов влюбиться.
Бездарная работа сценаристов.... Здесь Вы увидите как натолкали, вывернули, обсосали и переживали ВСЁ, что только можно. Дети воспитанные недокиборгами, работники музеев владеющие навыками в управлении сложных летательных аппаратов без подготовки, еще и разбирающихся в устройсве высокоточного современного оружия, персонажи которые сами друг друга находят, без всякой задней мысли. И это еще только вершина айсберга.
Самое тошнотворноне это дешевая породия на звездные войны 5 эпизод.
Весь фильм тебе обсолютно наплевать на все. Ты даже не переживешь хоть какую либо ситуацию или сцену. Все тлен...
Ну а краски использованные в этом фильме желают быть лучшему.
В целом резюмируя это творение, хотелось бы сказать. Не тратьте свое время. Если же хотите то сходите и посмотрите как по городской грязной дороге ездят машины, минут 50, а потом на лужу рядом с домом. Вот те эмоции которые вы получите от просмотра этого творения.
Любителям Dishonored и BioShock понравится однозначно,
Дики-дикий Запад и Небесный капитан и мир будущего , два фильма которы вспоминаются сразу.(Хроники мутантов чуть не забыл)
цикл книг Хроникии Маджипуры там тоже немного Стимпанка
А вообще очень хорошо что вышел подобный фильм, и пусть он вызывает негативные чувства ,это чувства ...как Джефри Баратеон в исполнении Джека Глисона, вот ненавидишь его а сыграно классно, или Реон Иван - таких отвратных маньяков и психов играет...
И да идти на фильм только в 3D
Прочитала ряд статей и рецензий о фильме "Хроники хищных городов", где часто вижу адресацию к Питеру Джексону, выкупившему права на их экранизацию. Однако в фильме он выступил только как продюсер и сценарист, и, конечно, в соавторстве с Филиппой Бойенс и Фрэнсис Уолш, а вот режиссуру отдал дебютанту-режиссеру Кристиану Риверсу, мастеру визуальных эффектов, знакомому по прошлым совместным работам.
Думаю, сюжет фильма Mortal Engines, основанный на романе Филипа Рива "Смертные машины", состоящего из нескольких частей, да и сама история о самодвижущихся городах предполагалась как фантастический блокбастер. Однако нам с экрана показана другая история, которая мало совпадает с заявленным названием – "Хроники хищных городов", т.к. нет ни хроник, ни множества хищных городов. На обломках цивилизации, сохранившейся после далекой 60-минутной войны, пустынные просторы бывшей Европы рассекает "гусеничный" Лондон, поглощающий мелкие города для поддержания своего энергетического баланса, в котором, как и в фильме "Сквозь снег", люди, их социальный статус не однородны: высшие и низшие эшелоны отделены друг от друга возможностями, уровнем комфорта и обеспеченностью ресурсами.
Основная интрига сюжета развивается вокруг трех главных персонажей: мстительницы Эстер Шоу (Хера Хилмар), рядового лондонца – работника музея, втайне складывающего артефакты, Тома Нэтсуорти (Роберт Шиэн) и бывшего историка и главного злодея, сторонника радикальных перемен – Таддэуса Валентайна (Хьюго Уивинг), хотя планы Валентайна контролировать мировые ресурсы мало отличаются от тех, которые привели цивилизацию к гибели.
В "Хрониках хищных городов" сталкиваются не только люди, характеры, но и мировоззрения, разный подход к развитию цивилизации. Движение города-хищника на восток, к стене, закрывающей неизведанные территории, тоже символично. Ведь в своё время китайцы построили другую, Великую стену именно для того, чтобы защитить себя от нашествия иноземных племен и сохранить свою территорию, культуру и самобытность. В фильме явно просматривается подтекст, основанный на современных политических реалиях – взаимоотношениях Европы, Великобритании, США и Азии, а также опасность третьей мировой войны, экологической катастрофы, нехватки природных ресурсов и др.
Если задуматься, сюжет достаточно актуальный, с большим заделом, огромной перспективой и бюджетом, которого не было в запасе у того же киберпанка "Апгрейд". Однако Upgrade справился со своей задачей блестяще: фильм получился насыщенный, динамичный и фантастически интригующий. А что же получилось с Mortal Engines в нашем случае?
Как видно из интервью с Питером Джексоном, "Хроники" основаны на всех 4-х книгах Рива сразу. Однако это только мешает сюжету и раскрытию образов, ведь мы сталкиваемся с большим количеством героев и переплетающихся линий, развитие которых сложно показать за один фильм. И хотя Джексон говорит о приоритете диалогов, персонажей, а также о попытке показать как можно глубже, интересней их внутренний мир и ход мыслей – этого не случилось. История о самодвижущихся городах, как и весь сюжет, показана красочно, но без особой глубины и проникновения в характеры.
Многие ли из вас испытали страх, сопереживание, а не любопытство, когда Том – рядовой лондонец, вдруг оказался выброшенным за пределы родного города, на неизведанной территории, где нет лязга машин и гусениц, а только тишина и пустота; или когда Эстер вспоминала свое одинокое детство и потерю матери. А ведь у Эстер для мщения был глубокий мотив, который не только заставил её рискнуть всем, но даже помог проникнуть в город и совершить покушение на жизнь Валентайна. Этому вторит и слоган фильма: "Некоторые шрамы никогда не заживают". Однако фильм оказался не только об этом... Или не совсем об этом.
Если определять жанр Mortal Engines, то больше всего его можно отнести к стилю дизельпанк, ведь фильм буквально прославляет индустриализацию, гигантскую урбанизацию, машину. Самодвижущиеся города, в частности, Лондон – это какой-то апофеоз любой технике и всем механизмам. В таком городе есть место как дизайну, красивым вещам, старинной архитектуре, музею, так и артефактам, жерлу завода, паровым трубам или военной технике. Поражают воображение конструкции мигрирующих городов, их мобильность и необыкновенная маскировка.
Надо отметить, визуальная составляющая "Хроник", спецэффекты имеют явные преимущества перед драматургией фильма и глубиной образов или характеров. Так, картины нового мира, самодвижущиеся города и воздушная гавань, разнообразие форм планолётов, аэропланов и дирижаблей, костюмы персонажей и многое другое – всё очень продуманно, образно и феерично.
Не знаю, можно ли было углубить характеры некоторых персонажей, например, Пандоры Шоу – матери Эстер или воспитавшего Эстер воскрешенного Шрайка; нужно ли сравнивать Mortal Engines с другими фильмами, такими, как "Водный мир", "Аватар", "Безумный Макс" и пр. По-моему, фильм, не взирая на недостатки, аутентичный, в нём нет ничего общего ни с "Голодными играми", ни с "Бегущим в лабиринте", ни с другими франшизами, несмотря на элементы и эпизоды, которые напоминают известные киноэпопеи. Надо отметить оригинальность самого сюжета, его своеобразие и красочность.
Очень хорошо, что кастинг фильма прошел в пользу молодых, новых лиц, которыми стали Хера Хилмар и Роберт Шиэн. Их дуэт, хотя и был прорисован штрихами, вызывает симпатию. А вот роль Хьюго Уивинга – своеобразного "серого кардинала" и носителя главного зла в фильме, не вызывает каких-либо особых ощущений, видимо, из-за завышенных ожиданий и предыдущих, более глубоких ролей этого замечательного актера.
Завершая, могу предположить, что у Mortal Engines найдутся как сторонники, так и противники. Не хочу подымать против себя "волну", я уважаю мнение каждого, но, по-моему, фильм красочный, посмотреть его можно, и даже семейно, тут я согласна с другими рецензентами. Насколько я знаю, не все являются любителями авторского или проблемного кино, иногда хочется просто расслабиться, снять напряжение, что я и сделала. А учитывая многогранность фантастики и стирание границ между её жанрами, я бы дала своё определение «Хроникам хищных городов» – это ни сай-фай, антиутопия, фэнтези, дизель- или стимпанк, а скорее приключенческая фантастика в сюрреалистическом будущем.
Удачного вам просмотра!
для жителей старше 12 лет!
не понравилось, сто всё вроде как абстракция, а новосибирск и балхаш на карте конкретные такие.
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