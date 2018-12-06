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Шестидесятиминутная война разрушила привычный нам мир, и спустя тысячу лет города превратились в огромные транспортные средства. Хищный Лондон поглощает более мелкие населённые пункты: сами города пускают на топливо, а жителей превращают в работников низшего звена. Таддеус Валентайн (Хьюго Уирвинг) из высшей касты Лондона вынашивает зловещий план, который должен изменить баланс сил в мире. И помешать ему может только Эстер Шоу (Гера Хилмар), у которой со злодеем давние счёты. Но после первого…