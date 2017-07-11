«Овердрайв»: Рецензия Киноафиши

Отец, ретро, девушки…

Эндрю (Скотт Иствуд) и Гарретт (Фредди Торп) не знают друг друга с пеленок, в детсадовском возрасте парни не дрались из-за машинок. Братья они только по отцу и познакомились уже в подростковом возрасте. Тем не менее крепкая связь между ними установилась. Они не просто родственники, встречающиеся по праздникам, у них семейный бизнес – ребята угоняют коллекционные авто и перепродают их на черном рынке. Все в их грязном ремесле строится исключительно на доверии и взаимовыручке. Но один неверно сделанный шаг, и Фостеры оказались под прицелом опасного бандита. Потом второго. Да и Интерпол тоже подоспел, и вот уже слышны обвинения в попытке разжигания межклановой вражды в Марселе.

Кадр из фильма «Овердрайв»

В комедийном экшене Антонио Негрета красивые машины то эффектно простаивают в гаражах, а камера выискивает смачный ракурс, чтобы автомобиль блеснул наполированным бампером на экране, то угоняются из-под носа ценителя прекрасного. Погони в «Овердрайве», конечно, не выходят на уровень самозабвенного трэша восьмого «Форсажа» с подводной лодкой и Дуэйном Джонсоном, чей кулак оставит вмятину на железной перегородке. Фильм Негрета – аттракцион хоть и схожего формата, но с другим настроением: раритетные кары угонщикам надо беречь, помятый капот им не к лицу, зато персонажи сплошь милашки. Правда, перевернутый грузовик, подорванный мост и изуродованные современные тачки с беспечным отношением к жизни в «Овердрайве» все же есть, как и перманентное напоминание о ценности семьи и семейных ценностях, какими бы они у братьев ни были.

Кадр из фильма «Овердрайв»

Негрет без всякого стеснения любуется машинами, заворожены ими и братья Фостеры. Авто для них вещь статусная. Обладание каром за несколько десятков миллионов долларов для Гарретта, по крайней мере, кричит о том, что жизнь удалась. При этом машина для него не игрушка, она объект почитания и возможность посредством руля стать ближе к блистательному прошлому: громким победам на гонках, именам, вписанным на страницы учебников. Тяга к ретро подчеркивает и связь с отцом молодых угонщиков. Фигура отца в «Овердрайве» выстраивается за счет воспоминаний о нем. А они, как часто бывает, скорректированы временем и переделываются в зависимости от ситуации.

Кадр из фильма «Овердрайв»

Эндрю и Гарретт папу явно любят, но много о нем не распространяются, несмотря на то что оценивают свои поступки, размышляя о том, как бы на них отреагировал родитель: гордился бы или нет? Из разговоров угонщиков следует лишь, что какое-то время Фостер-старший ремонтировал машины, однажды ему пришлось приложить руку к дорогому авто, и об этой судьбоносной встрече он не раз рассказывал своим детям. Контекст же, в котором отец братьев предавался воспоминаниям, в «Овердрайве» вынесли за скобки, оставив зрителю простор для воображения и самостоятельного додумывания истории рода Фостеров. Родительская тень в фильме нависает, правда, сильнее над Эндрю, чем над Гарреттом. Роль старшего из братьев исполнил сын Клинта Иствуда. Отсылки к мнению Фостера-старшего в фильме навязчиво напоминают о родстве Скотта с известным американским актером и принуждают игру сына сравнивать с фигурой прославленного отца.

Кадр из фильма «Овердрайв»

С темой связи времен «Овердрайв» переплетает шутки о красивых женщинах и красивых авто. Собственно, если машины в фильме отсылают к полумифическому прошлому, то красотки в исполнении Гайи Уайсс и Аны де Армас задают перспективу будущего: семья, планы и карьера. Другое дело, что «завтра» в глазах напарниц Фостеров мало отличается от настоящего и блистает беспечно ярко, как и прошлое, вдохновляющее братьев на сомнительные подвиги. «Овердрайв» радует глаз блеском машин, веселит нелепыми диалогами с лакированными шутками, иронично вставленными клише и детской восторженностью Гарретта. Фильм подчас вдается в рассуждения о прелестях нормальной жизни, но не торопится выбираться из преступного мира. Антонио Негрет заигрывает со зрителем, подчеркнуто выставляет персонажей простачками, по глупости попавшими в «паучьи» сети, и прячет за пазухой сюжетный твист.

Елена Громова

В российском прокате с 20 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Овердрайв»