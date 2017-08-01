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Овердрайв Овердрайв
Киноафиша Фильмы Овердрайв Отзывы о фильме «Овердрайв»
Overdrive Овердрайв 2016 / Франция
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Овердрайв»

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Наша рецензия

Эндрю (Скотт Иствуд) и Гарретт (Фредди Торп) не знают друг друга с пеленок, в детсадовском возрасте парни не дрались из-за машинок. Братья они только по отцу и познакомились уже в подростковом возрасте. Тем не менее крепкая связь между ними установилась. Они не просто родственники, встречающиеся по праздникам, у них семейный бизнес – ребята угоняют коллекционные авто и перепродают их на черном рынке. Все в их грязном ремесле строится исключительно на доверии и взаимовыручке. Но один…

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SKY 1 августа 2017, 23:59
Оценка
Очень странное и слабое кино (
Похоже на форсаж и рекламу бмв. Пафосные речи выглядят очень глупо)
Не рекомендую
1 августа 2017, 23:59 Ответить
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