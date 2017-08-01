Наша рецензия

Эндрю (Скотт Иствуд) и Гарретт (Фредди Торп) не знают друг друга с пеленок, в детсадовском возрасте парни не дрались из-за машинок. Братья они только по отцу и познакомились уже в подростковом возрасте. Тем не менее крепкая связь между ними установилась. Они не просто родственники, встречающиеся по праздникам, у них семейный бизнес – ребята угоняют коллекционные авто и перепродают их на черном рынке. Все в их грязном ремесле строится исключительно на доверии и взаимовыручке. Но один…