Таинственный путь
Mystery Road
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Австралия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2013
Премьера в мире
5 июня 2013
Дата выхода
|5 июня 2013
|Австралия
|
|
|10 октября 2013
|Великобритания
|
|15
|15 августа 2013
|Швеция
|
|15
Бюджет
3 000 000 AUD
Сборы в мире
$280 702
Производство
Bunya Productions, Mystery Road Films, Screen Australia
Другие названия
Mystery Road, Con Đường Bí Hiểm, Paslapciu kelias, Мистериозен път, Таинственный путь, ミステリーロード／欲望の街, 謎樣公路