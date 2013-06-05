Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Таинственный путь
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Таинственный путь

Таинственный путь

Mystery Road 18+
Страна Австралия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 июня 2013
Дата выхода
5 июня 2013 Австралия
10 октября 2013 Великобритания 15
15 августа 2013 Швеция 15
Бюджет 3 000 000 AUD
Сборы в мире $280 702
Производство Bunya Productions, Mystery Road Films, Screen Australia
Другие названия
Mystery Road, Con Đường Bí Hiểm, Paslapciu kelias, Мистериозен път, Таинственный путь, ミステリーロード／欲望の街, 謎樣公路
Режиссер
Иван Сен
В ролях
Аарон Педерсен
Аарон Педерсен
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Райан Квантен
Райан Квантен
Тони Бэрри
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
10 голосов
6.6 IMDb
Цитаты
[первые реплики]
Detective Jay Swan [просыпается, чтобы ответить на звонок] Да? Ладно. Хорошо...
[встает с кровати]
Robbo [приветствие при его появлении на месте] Джей...
Detective Jay Swan Привет, Роббо. Что случилось?
Robbo Дальнобойщик остановился проверить прицепы, услышал, как под мостом рычит дикая собака, и почуял что-то гнилое.
Detective Jay Swan Откуда он узнал, что это дикая собака?
Robbo Наверное, просто чувствует разницу. Знаешь, между дикой собакой и обычной такой дикой собакой.
