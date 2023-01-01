Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Батальоны просят огня Батальоны просят огня
Киноафиша Фильмы Батальоны просят огня Батальоны просят огня, 1985: актеры и роли
Батальоны просят огня 1985 / СССР
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Батальоны просят огня, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Боголюбов Владимир Чеботарев
В ролях
Александр Збруев Александр Збруев Борислав Брондуков Борислав Брондуков Вадим Спиридонов Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Александр Галибин Александр Галибин
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
На краю
На краю
2022, США, триллер
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Отзвуки прошлого
Отзвуки прошлого
2022, США, боевик, вестерн
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши