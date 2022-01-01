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Бьярне Медел
Бьярне Медел
Bjarne Mädel
О персоне
Фильмография
Бьярне Медел
Bjarne Mädel
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Дата рождения
12 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Гамбург, ФРГ (Германия)
Рост
175 см
Биография Бьярне Медела
Родился 12 марта 1968 года. Гамбург, ФРГ (Германия).
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Фильмография Бьярне Медела
25 км/час
драма, комедия, приключения
2018, Германия
7.0
Гундерманн
драма
2018, Германия
7.0
Тим Талер, или проданный смех
фэнтези, драма, комедия
2017, Германия
6.0
24 недели
драма
2016, Германия
7.0
Мой друг робот
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
4.0
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