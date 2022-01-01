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Бьярне Медел

Bjarne Mädel
Бьярне Медел
Бьярне Медел Bjarne Mädel
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Дата рождения
12 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Гамбург, ФРГ (Германия)
Рост
175 см
Биография Бьярне Медела

Родился 12 марта 1968 года. Гамбург, ФРГ (Германия).

Фильмография Бьярне Медела
25 км/час
25 км/час
драма, комедия, приключения 2018, Германия
7.0
Гундерманн
Гундерманн
драма 2018, Германия
7.0
Тим Талер, или проданный смех
Тим Талер, или проданный смех
фэнтези, драма, комедия 2017, Германия
6.0
24 недели
24 недели
драма 2016, Германия
7.0
Мой друг робот
Мой друг робот
детский, приключения 2016, Германия / Бельгия
4.0
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