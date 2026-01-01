Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма 24 недели

Награды и номинации фильма 24 недели 2016

Берлинале 2016 Берлинале 2016
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
