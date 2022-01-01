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Голос из камня Голос из камня
Киноафиша Фильмы Голос из камня Отзывы о фильме «Голос из камня»
Voice from the Stone Голос из камня 2017 / США
7.1 Оцените
21 голос
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Отзывы о фильме «Голос из камня»

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Инициативная молодая девушка вторгается в мрачное болото, которое его жители почему-то именуют своим домом, и наводит там порядок, неся свет, радость и счастье каждому обитателю. С неизменным оптимизмом и любовью к жизни она сражается с трудностями, шаг за шагом сокращая дистанцию между собой и мужчиной, который в конце этой счастливой истории обычно становится ее наречённым. И словно природа ей благоволит, а ключики к сердцу подбираются легко и непринужденно…. Но не в «Голосе из…

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