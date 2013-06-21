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Безумно влюбленный Безумно влюбленный
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Raanjhanaa

Безумно влюбленный, 2013

2013 / Индия
7.6 Оцените
14 голосов
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О фильме

Кундан родом из Южной Индии, живет в Варанаси со своими родителями. Его отец —священник в индуистском храме. Кундан с детства влюблен в Зою, красивую мусульманскую девушку. Даже тогда, когда они были школьниками, Кундан испытывал глубокую любовь к Зое. Гордой и независимой Зое сложно понять всю силу чувства Кундана. Вскоре девушка уезжает учиться в Алигарх и возвращается лишь через восемь лет. Она собирается выйти замуж за Акрама, которого повстречала во время учебы. Любовь Кундана же нисколько не ослабела, он любит Зою по-прежнему пылко. Иногда требуется целая жизнь, чтобы по-настоящему понять и принять всепоглощающую любовь человека, который рядом…

7.6 Оцените
14 голосов
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 21 июня 2013
Возраст 16+
Режиссер
Рай Ананд
В ролях
Дхануш
Дхануш
Сонам Капур
Мохаммед Зишан Айюб
Свара Бхаскар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумно влюбленный 2 постера
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саундтрек фильма Безумно влюбленный
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6 декабря 2016 09:37
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