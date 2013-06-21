Безумно влюбленный, 2013

Кундан родом из Южной Индии, живет в Варанаси со своими родителями. Его отец —священник в индуистском храме. Кундан с детства влюблен в Зою, красивую мусульманскую девушку. Даже тогда, когда они были школьниками, Кундан испытывал глубокую любовь к Зое. Гордой и независимой Зое сложно понять всю силу чувства Кундана. Вскоре девушка уезжает учиться в Алигарх и возвращается лишь через восемь лет. Она собирается выйти замуж за Акрама, которого повстречала во время учебы. Любовь Кундана же нисколько не ослабела, он любит Зою по-прежнему пылко. Иногда требуется целая жизнь, чтобы по-настоящему понять и принять всепоглощающую любовь человека, который рядом…