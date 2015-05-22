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Свадьба Тану и Ману. Возвращение
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Tanu Weds Manu Returns

Свадьба Тану и Ману. Возвращение, 2015

2015 / Индия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Тану и Ману уже женаты четыре года и живут в Англии. Любовь прошла, и осталась надежда лишь на психиатров, чтобы понять, если есть возможность улучшить ситуацию. Но, как назло, у Ману начинается психическое расстройство и он попадает в психиатрическую клинику. Бессердечная Тану оставляет его на произвол судьбы и возвращается в Индию к своим родителям. Там она сообщает его другу Паппи о состоянии Ману.

Когда Паппи приезжает в Лондон, Ману уже выписан из клиники и они вместе возвращаются в Индию. Однажды, совершенно случайно, Ману видит двойника Тану и ошибочно принимает за свою бывшую жену. Но оказывается, что её зовут Кусум по прозвищу Датто, родом из Харьяна и учится в Дели. Она спортсменка. Ману влюбляется в Кусум, потому что она напоминает Тану...

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 мая 2015
Режиссер
Рай Ананд
В ролях
Кангана Ранаут
Мадхаван
Джимми Шергилл
Дипак Добриял
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадьба Тану и Ману. Возвращение 2 постера
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