Свадьба Тану и Ману. Возвращение, 2015

Тану и Ману уже женаты четыре года и живут в Англии. Любовь прошла, и осталась надежда лишь на психиатров, чтобы понять, если есть возможность улучшить ситуацию. Но, как назло, у Ману начинается психическое расстройство и он попадает в психиатрическую клинику. Бессердечная Тану оставляет его на произвол судьбы и возвращается в Индию к своим родителям. Там она сообщает его другу Паппи о состоянии Ману.

Когда Паппи приезжает в Лондон, Ману уже выписан из клиники и они вместе возвращаются в Индию. Однажды, совершенно случайно, Ману видит двойника Тану и ошибочно принимает за свою бывшую жену. Но оказывается, что её зовут Кусум по прозвищу Датто, родом из Харьяна и учится в Дели. Она спортсменка. Ману влюбляется в Кусум, потому что она напоминает Тану...