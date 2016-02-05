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Sanam Teri Kasam

Клянусь тобой, любимая, 2016

2016 / Индия
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О фильме

Сарасвати — простая девушка, старшая сестра в семье. Как старшая сестра, она должна первой выйти замуж. Не обладающая яркой красотой, не уверенная в себе, она обращается за помощью к своему соседу Индеру. Девушка Индера — стилист, Сарасвати уверена, что та может ей помочь и она наконец сможет выйти замуж, тем самым освободив свою младшую сестру от вынужденного ожидания замужества. Сам Индер пугает всех жильцов своим видом и образом жизни. Череда событий знакомит молодых людей ближе, и между ними рождаются нежные чувства... Но отец, не признав этих отношений, проводит церемонию похорон дочери при ее жизни.

7.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 5 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Радхика Рао
В ролях
Харшвардхан Ране
Мавра Хокин
Виджай Рааз
Мурли Шарма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клянусь тобой, любимая 2 постера
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саундтрек фильма Клянусь тобой, любимая
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