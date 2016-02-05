Клянусь тобой, любимая, 2016

Сарасвати — простая девушка, старшая сестра в семье. Как старшая сестра, она должна первой выйти замуж. Не обладающая яркой красотой, не уверенная в себе, она обращается за помощью к своему соседу Индеру. Девушка Индера — стилист, Сарасвати уверена, что та может ей помочь и она наконец сможет выйти замуж, тем самым освободив свою младшую сестру от вынужденного ожидания замужества. Сам Индер пугает всех жильцов своим видом и образом жизни. Череда событий знакомит молодых людей ближе, и между ними рождаются нежные чувства... Но отец, не признав этих отношений, проводит церемонию похорон дочери при ее жизни.