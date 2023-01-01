Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одни на каникулах" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выстрел Выстрел
Киноафиша Фильмы Выстрел Выстрел, 2016: актеры и роли
Dishoom Выстрел 2016 / Индия
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Выстрел, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рохит Дхаван Rohit Dhawan
В ролях
Наргис Факхри Nargis Fakhri Акшай Кумар Акшай Кумар Akshay Kumar Джон Абрахам John Abraham Жаклин Фернандес Jacqueline Fernandez Варун Дхаван Varun Dhawan
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши