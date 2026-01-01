Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Изгнание Гарделя Награды и номинации фильма Изгнание Гарделя

Награды и номинации фильма Изгнание Гарделя 1985

Венецианский кинофестиваль 1985 Венецианский кинофестиваль 1985
Best Film
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
UNICEF Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
