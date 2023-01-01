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Джеки Джеки
Киноафиша Фильмы Джеки Джеки, 2016: актеры и роли
Jackie Джеки 2016 / США / Франция
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Джеки, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пабло Ларраин Пабло Ларраин Pablo Larrain
В ролях
Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Джон Херт Джон Херт John Hurt Грета Гервиг Грета Гервиг Greta Gerwig Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч John Carroll Lynch
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