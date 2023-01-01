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Джеки Джеки
Киноафиша Фильмы Джеки Награды и номинации фильма Джеки
Jackie Джеки 2016 / США / Франция
7.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Джеки

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия программы Platform
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Золотые Озеллы за лучший сценарий
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Праздники
Праздники
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