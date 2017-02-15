Что чувствует женщина, держа на коленях умирающего мужа с размозженной головой? Одна такая история – история Жаклин Кеннеди – увековечена режиссером Пабло Ларраин и сценаристом Ноем Оппенхаймом в фильме «Джеки». Едва появившись, продюссерский проект Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») уже стал одной из главных картин наградного сезона, собрав на январь 2017 года 42 премии и 88 номинаций. Сильный эмоционально фильм охватывает…
С одной стороны - полное погружение в события 1961 года, переплетение отдельных сюжетных линий, невероятная Портман, передающая каждую эмоцию героини. Снято здорово, эффект старой пленки с первых минут обеспечивает погружение в историческую эпоху. Плюс - масштабные сцены похорон, нагнетающее и такое гнетущее музыкальное сопровождение, реально клевый гардероб главной иконы стиля.
С другой - слишком много Портман; фильм, построенный на крупном плане, смотреть сложно. Порой не самые очевидные для русского зрителя, не знакомого близко с исторической подоплекой картины, моменты и звучащие в фильме мысли. Скомканный, но клевый жизнеутверждающий конец. Легкости, которая прозвучала в последние пять минут, можно было и больше в фильме оставить :)
Рекомендую всем сходить и составить свое мнение, каждый зритель увидит в этой истории что-то свое. Мне понравился. Пошла читать про Джеки по-подробнее, интересная женщина конечно, сильная.
А еще хотелось бы отметить актера, сыгравшего JFK. Похож-то как!
Понравилось, что в центре повествования короткий промежуток времени между выстрелом и похоронами, это позволило избежать затянутости. Однако, если вы идёте на фильм о Кеннеди как семье или о Джеки в качестве иконы стиля, то в этой картине вы этого не найдёте, ну может в каком-то очень ограниченом количестве.
Картинка очень радует, работа оператора на 9 из 10, игра Натали Портман... думаю, кто-то сможет оценить ее более объективно, если знаком с Жаклин Кеннеди, как личностью, более близко. Понравился голос, акцент, интонации, всё это, к сожалению, потеряется в озвучании, поэтому, если есть возможность - лучше смотреть с субтитрами.
Фильм показался очень "американским", не в плохом смысле этого слова. Возможно, что именно там у него будет довольно высокий рейтинг.
В целом, фильм не, как сейчас говорят, культовый, но к просмотру рекомендован.
Глобализация ширится, кино-истории округляются до восприятия всеми и каждым, но не смотря на всё это есть сюжеты и для более локального восприятия.
И история Джеки Кеннеди одна из таких: она всё-таки в большей степени направлена на американцев, они прочувствуют её сполна, будут переживать весь фильм, ибо лента об одном из трагичнейших моментов американской истории.
Для всего остального мира, я бы назвал это максимализацией женской утраты близкого человека.
Натали Портман, играющая роль Джеки, замечательно справилась с ролью женщины, потерявшей в одночасье самого близкого человека, браво Натали.
Собственно такое короткое вышло впечатление, ибо это почти моноспектакль одной героини, происходящей в узком событии со флешбеками. Для полного сопереживания мне не хватило некой обезличенности героев, ибо знание истории и ощущения, что это не наша история полностью не отключить... Может со временем, когда подзабудут период холодной войны, Джеки будет воздействовать на фибры души в полной трагике и во всём мире.
А пока это просто хороший фильм, с одной лишней сценой, в самом конце: с совсем уж на показ процессом кончиной Кеннеди.
Картина разворачивается в нескольких временных интервалах – в фильм вплетены архивные экскурсии по Белому дому, организация похорон Джона Кеннеди и интервью журналу Life.
Натали Портман удалось показать всю гамму чувств и эмоций, которую испытывала Джеки во время трагедии. Конечно, как и подобает первой леди, она держалась с достоинством, не теряя самообладания, и лишь в исповеди святому отцу обнажает свое горе и гнев на Бога, который допустил такое.
Несмотря на все увещевания, и предупреждения об опасности Джеки все-таки решает, что похоронная процессия должна основываться на прощальной церемонии Авраама Линкольна, ведь теперь на ней лежит ответственность за то, каким запомнят Президента Джона Кеннеди.
«Бывают в жизни дивные моменты,
Когда по вечерам, из года в год,
Я напеваю о тебе легенды, –
О! Камелот!
Спрошу у всех, забыт, иль не забыт ты,
И прослежу, чтоб помнил весь народ,
Что был когда-то полон славы и величья
Наш Камелот...
И помнит пусть народ,
что на блистательный, но краткий миг
У нас был Камелот»
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