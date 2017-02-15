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Что чувствует женщина, держа на коленях умирающего мужа с размозженной головой? Одна такая история – история Жаклин Кеннеди – увековечена режиссером Пабло Ларраин и сценаристом Ноем Оппенхаймом в фильме «Джеки». Едва появившись, продюссерский проект Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») уже стал одной из главных картин наградного сезона, собрав на январь 2017 года 42 премии и 88 номинаций. Сильный эмоционально фильм охватывает…