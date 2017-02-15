Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русский крест" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джеки Джеки
Киноафиша Фильмы Джеки Отзывы о фильме «Джеки»
Jackie Джеки 2016 / США / Франция
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джеки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Что чувствует женщина, держа на коленях умирающего мужа с размозженной головой? Одна такая история – история Жаклин Кеннеди – увековечена режиссером Пабло Ларраин и сценаристом Ноем Оппенхаймом в фильме «Джеки». Едва появившись, продюссерский проект Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») уже стал одной из главных картин наградного сезона, собрав на январь 2017 года 42 премии и 88 номинаций. Сильный эмоционально фильм охватывает…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Регина Валиуллина 15 февраля 2017, 22:31
Оценка
Очень неоднозначный фильм. Меня тронул, даже всплакнула в одном моменте (кажется, в зале я была одна такая сентиментальная).

С одной стороны - полное погружение в события 1961 года, переплетение отдельных сюжетных линий, невероятная Портман, передающая каждую эмоцию героини. Снято здорово, эффект старой пленки с первых минут обеспечивает погружение в историческую эпоху. Плюс - масштабные сцены похорон, нагнетающее и такое гнетущее музыкальное сопровождение, реально клевый гардероб главной иконы стиля.

С другой - слишком много Портман; фильм, построенный на крупном плане, смотреть сложно. Порой не самые очевидные для русского зрителя, не знакомого близко с исторической подоплекой картины, моменты и звучащие в фильме мысли. Скомканный, но клевый жизнеутверждающий конец. Легкости, которая прозвучала в последние пять минут, можно было и больше в фильме оставить :)

Рекомендую всем сходить и составить свое мнение, каждый зритель увидит в этой истории что-то свое. Мне понравился. Пошла читать про Джеки по-подробнее, интересная женщина конечно, сильная.
15 февраля 2017, 22:31 Ответить
Анна Пермякова 20 февраля 2017, 21:28
Посмотрела "Джеки". Ох и любят же снимать фильмы и мусолить про историю Кеннеди. Ну что можно сказать? Если вы ждете фильм о драме женщины, которая потеряла мужа, то не дождетесь. Фильм, в общем-то, о пресловутом американском "королевском" dignity. Слово "королевское" тут не случайно, ведь героиня Портман не раз употребляет его по отношению к своей семье, в итоге сравнивая правление своего мужа с Камелотом. Не стоит идти на фильм ради истории, сюжета, их там просто нет. Ничего нового вы там не увидите. Зато можно оценить прекрасную Натали Портман, чья номинация в этом году на "Оскар" совершенно предсказуема. Хоть и шансов выиграть приз в этот раз у актрисы маловато. Куда там бывшей первой леди против танцующей Эммы Стоун?)Портман великолепна, но ее героине не сопереживаешь ни минуты, а очень хотелось. Немного шокирует в этом меланхоличном фильме вид разлетающихся мозгов президента. И еще очень хотелось бы побольше глубины в разговоре со священником в конце. Кажется, что вот-вот произойдет какое-то откровение, но его нет. Фразы, достойные быть цитируемыми, сразу же куда-то растворяются, не оставляя никакого послевкусия.
А еще хотелось бы отметить актера, сыгравшего JFK. Похож-то как!
20 февраля 2017, 21:28 Ответить
Катерина Калимуллина 21 февраля 2017, 12:20
Фильм оставляет не однозначные впечатления. Красивая картинка, восхитительная игра. Портман великолепна: и неловкая смущающаяся девушка только попавшая в Белый Дом, затеявшая глобальные перемены, и мудрая сильная женщина, повидавшая многое, разочарованная в жизни и людях. А разница между этими героинями - два года и смерть супруга. Она всегда была тенью мужа, а после смерти становится главной героиней, которой нужно принимать важные решения, и за действиями которой наблюдает вся страна. Личная трагедия, семейные отношения, борьба с политическими устоями, нормами безопасности, правилами этикета и традициями, - все это сплетается, увлекает и "держит" в течении всего фильма. Но после окончания фильма тяжело сформулировать о чем же все-таки был фильм, "о том ка жена президента хоронила своего мужа". Это фильм о нескольких годах прекрасной и сильной женщины, где главным сюжетом являются - мысли и чувства.
21 февраля 2017, 12:20 Ответить
Aleksandra Talanina 21 февраля 2017, 13:13
Оценка
До фильма знала про Кеннеди то, что знают почти все, то есть тот факт, что его застрелили и что его жена - икона стиля.
Понравилось, что в центре повествования короткий промежуток времени между выстрелом и похоронами, это позволило избежать затянутости. Однако, если вы идёте на фильм о Кеннеди как семье или о Джеки в качестве иконы стиля, то в этой картине вы этого не найдёте, ну может в каком-то очень ограниченом количестве.
Картинка очень радует, работа оператора на 9 из 10, игра Натали Портман... думаю, кто-то сможет оценить ее более объективно, если знаком с Жаклин Кеннеди, как личностью, более близко. Понравился голос, акцент, интонации, всё это, к сожалению, потеряется в озвучании, поэтому, если есть возможность - лучше смотреть с субтитрами.
Фильм показался очень "американским", не в плохом смысле этого слова. Возможно, что именно там у него будет довольно высокий рейтинг.
В целом, фильм не, как сейчас говорят, культовый, но к просмотру рекомендован.
21 февраля 2017, 13:13 Ответить
Валентин 22 февраля 2017, 09:19
Оценка
Джеки

Глобализация ширится, кино-истории округляются до восприятия всеми и каждым, но не смотря на всё это есть сюжеты и для более локального восприятия.
И история Джеки Кеннеди одна из таких: она всё-таки в большей степени направлена на американцев, они прочувствуют её сполна, будут переживать весь фильм, ибо лента об одном из трагичнейших моментов американской истории.
Для всего остального мира, я бы назвал это максимализацией женской утраты близкого человека.
Натали Портман, играющая роль Джеки, замечательно справилась с ролью женщины, потерявшей в одночасье самого близкого человека, браво Натали.
Собственно такое короткое вышло впечатление, ибо это почти моноспектакль одной героини, происходящей в узком событии со флешбеками. Для полного сопереживания мне не хватило некой обезличенности героев, ибо знание истории и ощущения, что это не наша история полностью не отключить... Может со временем, когда подзабудут период холодной войны, Джеки будет воздействовать на фибры души в полной трагике и во всём мире.
А пока это просто хороший фильм, с одной лишней сценой, в самом конце: с совсем уж на показ процессом кончиной Кеннеди.
22 февраля 2017, 09:19 Ответить
Зу Ля 23 февраля 2017, 08:39
Это не просто история о Жаклин Кеннеди (широко известная как Джеки), жене Джона Кеннеди, убитого во время его предвыборной кампании в Далласе – это еще и история о женщине, потерявшего своего мужа. Это история о стойкости духа и боли утраты. «Если бы я знала, я бы закрыла его своим телом», – признается Джеки.

Картина разворачивается в нескольких временных интервалах – в фильм вплетены архивные экскурсии по Белому дому, организация похорон Джона Кеннеди и интервью журналу Life.

Натали Портман удалось показать всю гамму чувств и эмоций, которую испытывала Джеки во время трагедии. Конечно, как и подобает первой леди, она держалась с достоинством, не теряя самообладания, и лишь в исповеди святому отцу обнажает свое горе и гнев на Бога, который допустил такое.

Несмотря на все увещевания, и предупреждения об опасности Джеки все-таки решает, что похоронная процессия должна основываться на прощальной церемонии Авраама Линкольна, ведь теперь на ней лежит ответственность за то, каким запомнят Президента Джона Кеннеди.

«Бывают в жизни дивные моменты,
Когда по вечерам, из года в год,
Я напеваю о тебе легенды, –
О! Камелот!
Спрошу у всех, забыт, иль не забыт ты,
И прослежу, чтоб помнил весь народ,
Что был когда-то полон славы и величья
Наш Камелот...
И помнит пусть народ,
что на блистательный, но краткий миг
У нас был Камелот»
23 февраля 2017, 08:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Бешенство
Бешенство 9 комментариев
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 4 комментария
Вызов
Вызов 2 комментария
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 8 комментариев
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 4 комментария
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 9 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 382 комментария
Поехавшая
Поехавшая 56 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 2 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши