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Темные времена Темные времена
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Darkest Hour Темные времена 2017 / Великобритания
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Темные времена»

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Наша рецензия

В Великобритании происходит смена премьер-министра. На место бросившего свой народ Невилла Чемберлена приходит Уинстон Черчилль. Он все делает по-своему и ни в какую не соглашается садиться за стол переговоров с Адольфом Гитлером, который активно захватывает страну за страной. А когда оказывается, что английская армия может быть стерта с лица земли, Черчилль делает все, чтобы спасти всех, кого только ему даст время и возможности. Этот суровый с виду человек, бубнящий из-за постоянной сигареты…

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forelpes 3 февраля 2018, 13:10
Оценка
Фильм великолепный! Ни одной минуты скуки. "Профессионыльный" рецензент, видимо, думал о своей рецензии, а не смотрел фильм. Хорошая игра актеров, хорошая режиссура. Для меня сравнение с оскороносным "Король говорит" - неприемлимо: фильм для меня был очень скучным. А вот фильм "Темные времена" захватывает с первых минут и не отпускает до конца.
Вот только в конце фильма было бы логичным обращение Черчилля к нации (не знаю как там строго по истории), а так осталось ощущение, что фильм странно закончился. Но именно это подвинуло и почитать, и посмотреть о Черчилле много материалов.
3 февраля 2018, 13:10 Ответить
Андрей 29 марта 2018, 13:38
Оценка
потрясающий фильм!
хорошо, что снимают такие фильмы... после которых, можно подумать, вспомнить, поднять из истории более мелкие детали.
Гарри Олдмен просто великолепен!!! весь актёрский состав потрясающий!
9 баллов из 10ти!
29 марта 2018, 13:38 Ответить
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