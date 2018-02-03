В Великобритании происходит смена премьер-министра. На место бросившего свой народ Невилла Чемберлена приходит Уинстон Черчилль. Он все делает по-своему и ни в какую не соглашается садиться за стол переговоров с Адольфом Гитлером, который активно захватывает страну за страной. А когда оказывается, что английская армия может быть стерта с лица земли, Черчилль делает все, чтобы спасти всех, кого только ему даст время и возможности. Этот суровый с виду человек, бубнящий из-за постоянной сигареты…
Вот только в конце фильма было бы логичным обращение Черчилля к нации (не знаю как там строго по истории), а так осталось ощущение, что фильм странно закончился. Но именно это подвинуло и почитать, и посмотреть о Черчилле много материалов.
хорошо, что снимают такие фильмы... после которых, можно подумать, вспомнить, поднять из истории более мелкие детали.
Гарри Олдмен просто великолепен!!! весь актёрский состав потрясающий!
9 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail