Обращаясь вновь к вопросу вторжения, я хочу отметить, что за все эти долгие века, о которых мы так гордимся, никогда не было такого времени, когда можно было бы дать абсолютную гарантию нашей стране от вторжения. Я лично полностью уверен, что если каждый выполнит свой долг, если ничего не будет упущено, и если будут приняты наилучшие меры, как это сейчас и происходит, мы снова докажем, что способны защитить наш островной дом, пережить бурю войны и, если потребуется, выдержать угрозу тирании годами, если потребуется — в одиночку. Во всяком случае, именно этого мы и собираемся добиться. Это решимость правительства Его Величества — каждого его члена. Это воля Парламента и нации. Британская империя и Французская республика, связанные единой целью и общей нуждой, будут защищать до смерти свою родную землю, помогая друг другу, как верные товарищи, всеми силами. Несмотря на то, что большие территории Европы и многие старинные и славные государства пали или могут пасть под гнет гестапо и всей мерзкой машины нацистского режима, мы не ослабеем и не потерпим поражения. Мы будем бороться до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться в небе с растущей уверенностью и силой, мы будем защищать наш остров, какой бы ценой это ни обошлось. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на высадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся, и если, чего я ни на минуту не верю, этот остров или большая его часть будут покорены и окажутся в голоде, тогда наша Империя за морями, защищённая и вооружённая Британским флотом, продолжит борьбу, пока, в своё время, Новый Свет со всей своей мощью не придёт на помощь и не освободит старый!