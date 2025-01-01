Winston ChurchillОбращаясь вновь к вопросу вторжения, я хочу отметить, что за все эти долгие века, о которых мы так гордимся, никогда не было такого времени, когда можно было бы дать абсолютную гарантию нашей стране от вторжения. Я лично полностью уверен, что если каждый выполнит свой долг, если ничего не будет упущено, и если будут приняты наилучшие меры, как это сейчас и происходит, мы снова докажем, что способны защитить наш островной дом, пережить бурю войны и, если потребуется, выдержать угрозу тирании годами, если потребуется — в одиночку. Во всяком случае, именно этого мы и собираемся добиться. Это решимость правительства Его Величества — каждого его члена. Это воля Парламента и нации. Британская империя и Французская республика, связанные единой целью и общей нуждой, будут защищать до смерти свою родную землю, помогая друг другу, как верные товарищи, всеми силами. Несмотря на то, что большие территории Европы и многие старинные и славные государства пали или могут пасть под гнет гестапо и всей мерзкой машины нацистского режима, мы не ослабеем и не потерпим поражения. Мы будем бороться до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться в небе с растущей уверенностью и силой, мы будем защищать наш остров, какой бы ценой это ни обошлось. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на высадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся, и если, чего я ни на минуту не верю, этот остров или большая его часть будут покорены и окажутся в голоде, тогда наша Империя за морями, защищённая и вооружённая Британским флотом, продолжит борьбу, пока, в своё время, Новый Свет со всей своей мощью не придёт на помощь и не освободит старый!
Winston Churchill[в его первой речи в качестве премьер-министра]Но теперь есть одна цель, которая объединяет всех нас: вести войну до полной победы и никогда не сдаваться, не поддаваться рабству и позору. Какой бы ни была цена и страдания, мы должны победить и победим.
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King George VIНикогда не знаешь, что у тебя выскочит изо рта. То польстит, то ранит.
Winston ChurchillМои э-эмоции неукротимы. Дикая страсть. В крови. Которую я унаследовал от отца. И от матери тоже. Нам не дано владеть собой.
Viscount HalifaxСмертельная опасность здесь — эта романтическая фантазия о борьбе до конца. Что такое «конец», если не уничтожение всего? Нет ничего героического в том, чтобы погибать в бою, если этого можно избежать. Ничего даже отдалённо патриотичного в смерти или славе, если шансы явно на стороне смерти. Нет ничего постыдного в попытке сократить войну, которую мы явно проигрываем.
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Winston Churchill[едем в метро]На что вы все уставились? Вы что, никогда раньше не видели, как премьер-министр ездит в метро?
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ClemmieВот женщина, которая всегда устала, потому что ведёт жизнь, где требуется слишком много.
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King George VI[королю Черчиллю]Признаюсь, сначала я относился к вам с некоторыми сомнениями. Но пока в этой стране многие боялись вашего назначения, никто не боялся его сильнее Адольфа Гитлера. Тот, кто способен вселить страх в сердце этого зверя, достоин всего нашего доверия.
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Winston ChurchillНет сомнений, что если мы хоть немного ослабим руководство страной, нас всех вышвырнут из власти.
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Title CardГитлер вторгся в Чехословакию, Польшу, Данию и Норвегию. 3 миллиона немецких солдат сейчас сосредоточены на бельгийской границе, готовые завоевать остальную Европу. В Британии парламент утратил доверие к своему лидеру Невиллу Чемберлену. Поиск замены уже начался...
Clement Atlee[о Невилле Чемберлене]Из-за своих лет бездействия и некомпетентности, мы считаем его лично ответственным... лично ответственным за то, что эта страна оказалась катастрофически неподготовленной к нынешней нацистской угрозе! Мы в состоянии войны, господин спикер, в состоянии войны. И оставляя в стороне вопрос, годится ли он быть лидером в мирное время, он доказал свою неспособность вести нас в военное!
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Winston ChurchillЗнаешь, я никогда не ездил в автобусе. Никогда не стоял в очереди за хлебом. Думаю, что могу сварить яйцо... но только потому, что видел, как это делают. Единственный раз, когда я пытался ездить в метро, был во время всеобщей забастовки. Клемми высадила меня на станции Саут-Кенсингтон. Я спустился, но заблудился. Сразу же поднялся обратно! Это было ужасно.
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[Клемми предлагает семье выпить за Уинстона, который только что стал премьер-министром]
Уинстон ЧерчилльКАК ВЫ СМЕЕТЕ! Наши войска грызли колючую проволоку во Фландрии, и я видел это! Открытие второго фронта, обход турок — это была серьёзная военная идея, и она могла чёрт возьми сработать, если бы адмиралы и Первый морской лорд не проморгали эффект неожиданности!
ClemmieДа, ну, мой шанс сделать это прошёл давным-давно...
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Winston ChurchillНемецкая армия контролирует все порты Франции, кроме Дюнкерка здесь и Кале здесь, на западе, где гарнизон под командованием бригадира Николсона держит оборону и задерживает наступление немцев на Дюнкерк. На обоих участках наши войска окружены. Сейчас мы всё ещё пытаемся расчистить дюнкеркскую гавань от затопленных кораблей, чтобы потом можно было высадить лодки и эвакуировать наших—наших ребят с этих пляжей. Но вражеская авиация атакует нас постоянно. Наша... наша единственная надежда в Дюнкерке — густое облачное покрытие, чтобы сорвать эти атаки, но небо остаётся ясным. И даже тогда, говорят, нам всё равно нужен ч—ч—чудо, чтобы вывести хотя бы 10% наших солдат. Смелости, мисс Лейтон. Смелости.