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Киноафиша Фильмы Темные времена Цитаты из фильма Темные времена

Цитаты из фильма Темные времена

Winston Churchill С тигром не поговоришь, когда твоя голова у него в пасти!
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Winston Churchill Те, кто никогда не меняет своего мнения, никогда ничего не меняют.
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Winston Churchill Перестань меня перебивать, пока я тебя перебиваю!
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Винстон Черчилль [В туалете] Пожалуйста, передайте Королевской печати, что я заперт в уборной и могу заниматься только одним д##ом за раз.
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Clemmie Ты силён, потому что ты несовершенен. Ты мудр, потому что у тебя есть сомнения
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Winston Churchill Успех — не окончателен, поражение — не смертельно, важна лишь смелость продолжать.
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Winston Churchill Нации, которые уходят с боями, восстают вновь, а те, кто сдаются тихо — погибают.
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King George VI Как тебе удаётся пить днём?
Winston Churchill Практика.
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Winston Churchill Мой отец был как Бог. Занят своими делами.
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[последние слова]
Уинстон Черчилль Те, кто никогда не меняет своего мнения, никогда ничего не меняют.
Законодатель Что только что произошло?
Вискаунт Галифакс Он мобилизовал английский язык и бросил его в бой.
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Winston Churchill Я получаю эту работу только потому, что корабль тонет. Это не подарок, это месть.
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Winston Churchill Сколько месяцев?
Mother Пять, сэр. Он на вас похож.
Winston Churchill Мадам, все дети на меня похожи.
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Winston Churchill Обращаясь вновь к вопросу вторжения, я хочу отметить, что за все эти долгие века, о которых мы так гордимся, никогда не было такого времени, когда можно было бы дать абсолютную гарантию нашей стране от вторжения. Я лично полностью уверен, что если каждый выполнит свой долг, если ничего не будет упущено, и если будут приняты наилучшие меры, как это сейчас и происходит, мы снова докажем, что способны защитить наш островной дом, пережить бурю войны и, если потребуется, выдержать угрозу тирании годами, если потребуется — в одиночку. Во всяком случае, именно этого мы и собираемся добиться. Это решимость правительства Его Величества — каждого его члена. Это воля Парламента и нации. Британская империя и Французская республика, связанные единой целью и общей нуждой, будут защищать до смерти свою родную землю, помогая друг другу, как верные товарищи, всеми силами. Несмотря на то, что большие территории Европы и многие старинные и славные государства пали или могут пасть под гнет гестапо и всей мерзкой машины нацистского режима, мы не ослабеем и не потерпим поражения. Мы будем бороться до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться в небе с растущей уверенностью и силой, мы будем защищать наш остров, какой бы ценой это ни обошлось. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на высадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся, и если, чего я ни на минуту не верю, этот остров или большая его часть будут покорены и окажутся в голоде, тогда наша Империя за морями, защищённая и вооружённая Британским флотом, продолжит борьбу, пока, в своё время, Новый Свет со всей своей мощью не придёт на помощь и не освободит старый!
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Уинстон Черчилль [Готовится выйти из туалета] Я выхожу в естественном виде!
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King George VI Я полагаю, нам следует встречаться регулярно.
Winston Churchill Боюсь, раз в неделю.
King George VI Как насчёт... Как у вас с понедельниками?
Winston Churchill Постараюсь быть доступным по понедельникам.
King George VI В четыре?
Winston Churchill В четыре я дремлю.
King George VI Это допустимо?
Winston Churchill Нет. Но необходимо. Я задерживаюсь на работе.
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King George VI У Уинстона нет чёткого суждения.
Neville Chamberlain Он прав насчёт Гитлера.
King George VI Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время.
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Winston Churchill [Относится к Клементу Эттли] Он овца в овечьей шкуре.
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President Roosevelt Спокойной ночи, Винстон. Должно быть, у вас там уже поздно.
Winston Churchill Больше, чем вы можете себе представить.
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Winston Churchill Могу я получить ваше, э-э, разрешение, э-э, отправить, э-э, авианосец за истребителями P-40, которые мы у вас купили? Мистер президент?
President Roosevelt Ну, тут вы меня подвели. Новый закон запрещает транзит военной техники.
Winston Churchill Э-э, но мы же за них заплатили. Мы-заплатили деньгами, которые... которые взяли у вас в долг.
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Winston Churchill Мне нечего предложить, кроме крови, пота, слёз и труда.
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King George VI Обратитесь к народу. Пусть они наставят вас. Обычно они делают это очень тихо. Но скажите им... правду без прикрас.
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Winston Churchill В некоторых вопросах у меня очень мало людей, с кем я могу... откровенно поговорить.
King George VI Пожалуй, теперь у нас есть друг друга.
Winston Churchill И я больше тебя не пугаю?
King George VI Немного. Но я справлюсь.
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Clemmie Мы уже совсем стары?
Winston Churchill Да, боюсь, что да.
Clemmie Ах ты зверь!
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Winston Churchill [в его первой речи в качестве премьер-министра] Но теперь есть одна цель, которая объединяет всех нас: вести войну до полной победы и никогда не сдаваться, не поддаваться рабству и позору. Какой бы ни была цена и страдания, мы должны победить и победим.
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King George VI Никогда не знаешь, что у тебя выскочит изо рта. То польстит, то ранит.
Winston Churchill Мои э-эмоции неукротимы. Дикая страсть. В крови. Которую я унаследовал от отца. И от матери тоже. Нам не дано владеть собой.
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Winston Churchill [кричит на фото Гитлера] ДОМАЛЯР!
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Viscount Halifax Смертельная опасность здесь — эта романтическая фантазия о борьбе до конца. Что такое «конец», если не уничтожение всего? Нет ничего героического в том, чтобы погибать в бою, если этого можно избежать. Ничего даже отдалённо патриотичного в смерти или славе, если шансы явно на стороне смерти. Нет ничего постыдного в попытке сократить войну, которую мы явно проигрываем.
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Winston Churchill [едем в метро] На что вы все уставились? Вы что, никогда раньше не видели, как премьер-министр ездит в метро?
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Clemmie Вот женщина, которая всегда устала, потому что ведёт жизнь, где требуется слишком много.
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King George VI [королю Черчиллю] Признаюсь, сначала я относился к вам с некоторыми сомнениями. Но пока в этой стране многие боялись вашего назначения, никто не боялся его сильнее Адольфа Гитлера. Тот, кто способен вселить страх в сердце этого зверя, достоин всего нашего доверия.
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Winston Churchill Нет сомнений, что если мы хоть немного ослабим руководство страной, нас всех вышвырнут из власти.
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Title Card Гитлер вторгся в Чехословакию, Польшу, Данию и Норвегию. 3 миллиона немецких солдат сейчас сосредоточены на бельгийской границе, готовые завоевать остальную Европу. В Британии парламент утратил доверие к своему лидеру Невиллу Чемберлену. Поиск замены уже начался...
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Winston Churchill Мой плохой расчёт.
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Title Card Почти все 300 000 солдат в Дюнкерке были эвакуированы домой гражданским флотом Уинстона.
Title Card Невилл Чемберлен умер через шесть месяцев.
Title Card Вискаунт Халифакс вскоре был отстранён Уинстоном от работы в Военном кабинете и отправлен в Вашингтон.
Title Card 8 мая, пять лет спустя, Британия и её союзники объявят о победе.
Title Card Позже в том же году Уинстон был смещён с поста на общих выборах.
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Elizabeth Layton [смеётся над фотографией Черчилля в газете] Не знаю, знаете ли вы об этом, но... т-т-те, как вы показываете знак «V» победы... ну, в бедных районах этот жест означает совсем другое.
Winston Churchill Что именно?
Elizabeth Layton Ну, я бы не хотел говорить, сэр.
Winston Churchill Меня захватили бурские войска. Я провёл время в южноафриканской тюрьме.
Elizabeth Layton «В з#пу твою», сэр.
Winston Churchill «В з#пу»?
[громко смеётся]
Winston Churchill В з#пу...
Elizabeth Layton [тоже смеётся] Так вы и показываете, сэр, да, сэр. Но если повернуть знак — всё нормально. Я бы не хотел, чтобы миллионы людей поняли это неправильно.
Winston Churchill Действительно.
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Clement Atlee [о Невилле Чемберлене] Из-за своих лет бездействия и некомпетентности, мы считаем его лично ответственным... лично ответственным за то, что эта страна оказалась катастрофически неподготовленной к нынешней нацистской угрозе! Мы в состоянии войны, господин спикер, в состоянии войны. И оставляя в стороне вопрос, годится ли он быть лидером в мирное время, он доказал свою неспособность вести нас в военное!
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Winston Churchill Знаешь, я никогда не ездил в автобусе. Никогда не стоял в очереди за хлебом. Думаю, что могу сварить яйцо... но только потому, что видел, как это делают. Единственный раз, когда я пытался ездить в метро, был во время всеобщей забастовки. Клемми высадила меня на станции Саут-Кенсингтон. Я спустился, но заблудился. Сразу же поднялся обратно! Это было ужасно.
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[Клемми предлагает семье выпить за Уинстона, который только что стал премьер-министром]
Уинстон Черчилль [поднимая бокал шампанского] За... чтобы не облажаться.
Все Чтобы не облажаться!
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[приняв пост премьер-министра, Черчилль теперь должен регулярно встречаться с королём]
сэр Энтони Иден Встречаться с ним нужно всего раз в неделю.
Уинстон Черчилль Но это всё равно что сказать, что зуб можно вырывать всего раз в неделю.
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Виконт Халифакс Я не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как очередное поколение молодых мужчин умирает на кровавом алтаре вашей гордыни!
Уинстон Черчилль Нет, вы хотите, чтобы нас убили, как ягнят!
Виконт Халифакс Вам мало было Галлиполийской операции?
Уинстон Черчилль КАК ВЫ СМЕЕТЕ! Наши войска грызли колючую проволоку во Фландрии, и я видел это! Открытие второго фронта, обход турок — это была серьёзная военная идея, и она могла чёрт возьми сработать, если бы адмиралы и Первый морской лорд не проморгали эффект неожиданности!
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Clemmie Иди в постель, Паг. Тебе надо спать.
Winston Churchill Оставь меня, Клемми.
Clemmie Да, ну, мой шанс сделать это прошёл давным-давно...
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Winston Churchill Немецкая армия контролирует все порты Франции, кроме Дюнкерка здесь и Кале здесь, на западе, где гарнизон под командованием бригадира Николсона держит оборону и задерживает наступление немцев на Дюнкерк. На обоих участках наши войска окружены. Сейчас мы всё ещё пытаемся расчистить дюнкеркскую гавань от затопленных кораблей, чтобы потом можно было высадить лодки и эвакуировать наших—наших ребят с этих пляжей. Но вражеская авиация атакует нас постоянно. Наша... наша единственная надежда в Дюнкерке — густое облачное покрытие, чтобы сорвать эти атаки, но небо остаётся ясным. И даже тогда, говорят, нам всё равно нужен ч—ч—чудо, чтобы вывести хотя бы 10% наших солдат. Смелости, мисс Лейтон. Смелости.
[подходит к военному советнику]
Winston Churchill Генерал.
Elizabeth Layton Ск—сколько у них осталось... если мы их не спасём?
Winston Churchill День, может... два.
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Winston Churchill Значит, это подполье!
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Winston Churchill На что вы все уставились, разве вы раньше не видели, как премьер-министр ездит в метро?
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