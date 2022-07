1 Prelude Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 2:25

2 Where Is Winston? Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 2:44

3 Full English Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 1:59

4 A Telegram From the Palace Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 1:44

5 One of Them Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 1:33

6 Winston and George Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 3:15

7 First Speech to the Commons Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 3:36

8 The War Rooms Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 2:46

9 From the Air Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 1:25

10 I Wouldn't Trust Him With My Bicycle Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 1:58

11 Radio Broadcast Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 3:06

12 History Is Listening Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 2:35

13 An Ultimatum Dario Marianelli 1:29

14 Dynamo Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 2:38

15 We Must Prepare For Imminent Invasion Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 3:04

16 The Words Won't Come Dario Marianelli 2:17

17 Just Before the Dawn Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 2:14

18 District Line, East, One Stop. Dario Marianelli, Víkingur Ólafsson / Dario Marianelli 3:52