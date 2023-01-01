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Темные времена
Награды и номинации фильма Темные времена
Darkest Hour
Темные времена
2017 / Великобритания
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7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Темные времена
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Оскар 2018
Лучший грим
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
В прокате
Премьеры
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