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Темные времена Темные времена
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Darkest Hour Темные времена 2017 / Великобритания
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Темные времена

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший грим
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Праздники
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