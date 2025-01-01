«Белоснежка» — не единственный провал: 6 фильмов 2025 года, которые уже назвали худшими из худших

После «Зимородка» не узнаете: Netflix покажет Демира с новой стороны — это вам не бабник Ферит

8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»

Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде

Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог