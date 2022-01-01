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Кристофер Фитчетт

Christopher Fitchett
Кристофер Фитчетт
Кристофер Фитчетт Christopher Fitchett
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Дата рождения
8 марта 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер
Биография Кристофера Фитчетта

Родился в 1951 году. Мельбурн, Австралия.

Фильмография Кристофера Фитчетта
Страх темноты
Страх темноты
триллер 2016, Австралия
3.0
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