«Страх темноты»: Рецензия Киноафиши

Психология и ужасы

Наверно, один из самых распространённых страхов — это страх темноты. Оно и не удивительно: во мраке может быть скрыто всё, что угодно. Причём «что угодно» с возрастом меняется: например, в детстве это могут быть не только реальные создания, но и существа из мира фантастики, а вот взрослые люди боятся чего-то более рационального. Но страх перед неизвестным остаётся с нами на протяжении всей жизни, проявляясь в разной степени. Немного об этой боязни темноты рассказал в своём фильме «Страх темноты» («The Fear of Darkness») режиссёр Кристофер Фитчетт, который выступил ещё и в качестве одного из сценаристов.

Мейв Дермоди (Сара Фэйтфул) Кадр из фильма «Страх темноты»

В центре сюжета — молодой, но очень перспективный психолог Сара Фэйтфул (Мейв Дермоди). Её методы лечения людей с психологическими отклонениями довольно интересны и иногда рискованны, но именно такой стиль работы приводит её к необычному случаю. Пациентка по имени Скай Уильямс (Пенелопа Митчелл) утверждает, что убитый товарищ, тело которого не было найдено, не её рук дело. Хоть все улики указывают на неё, она до последнего отрицает свою причастность к его смерти, говоря, что не она, а некое существо из другого мира убило молодого человека. Эта ситуация осложняется тем, что и она, и убитый товарищ незадолго до происшествия приняли наркотик, сильно воздействующий на создание. И вот Сара пытается выяснить, что же произошло на самом деле.

В общем-то, сюжет и его реализация весьма неплохи. Несмотря на то, что в итоге всё пытаются сдвинуть в область фантастики, наблюдать за развитием этой истории интересно, а в некоторых местах психология вписывается особенно хорошо. Но на ней всё-таки делается не самый сильный акцент, а жаль.

Пенелопа Митчелл (Скай Уильямс) Кадр из фильма «Страх темноты»

Конец у этого кино неожиданный, из серии «всё не так, как нам кажется». Такая тактика весьма интересна, если она имеет какое-то логичное обоснование и адекватное объяснение, но вот с этим пунктом у создателей «Страха темноты» вышла проблемка: финал картины совершенно непонятный. Чтобы как-то «замазать» нехватку информации и логики, добавляется таинственность, видимо, рассчитанная на то, что человеческий мозг сам додумает всё недосказанное. Если вся картина в принципе не вызывала негативных эмоций, то конец очень сильно разочаровывает.

Другой минус «Страха темноты» заключается в недостающей научной базе. Как уже говорилось, в фильме большое внимание уделяется психологии, но сценаристы поленились чуть лучше разобраться в терминах, которым приписывают разные состояния героинь. Это обидно, учитывая, что проработанная психологическая составляющая сделала бы фильм более глубоким и осмысленным.

Кадр из фильма «Страх темноты»

Зато в картине весьма интересным выглядит негласное противопоставление проблемы (ужасающей темноты) и её потенциального решения (психолога Сары). Весь фильм героиня Мейв Дермоди носит только светлую одежду, живёт почти в идеально белой квартире, и сама она — пример чего-то светлого и прекрасного, в отличие от ужасов тьмы.

Кадр из фильма «Страх темноты»

В целом, пожалуй, можно было бы дать «Страху темноты» положительную оценку, если бы не абсурдный конец, испортивший полтора часа повествования до этого.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 17 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Страх темноты»