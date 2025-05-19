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Юрий Григорович
Юрий Григорович Yury Grigorovich
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Юрий Григорович

Yury Grigorovich

Дата рождения
2 января 1927
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
19 мая 2025
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
В каком театре играет

Биография Юрия Григоровича

Юрий Николаевич Григорович — выдающийся советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог и публицист. Родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Признан одним из наиболее значимых хореографов XX века. В его творческом наследии — восемь оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакции практически всех классических произведений, составляющих основу репертуара Большого театра.

Карьера:

  • 1947 – 1957 солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр)
  • 1961 – 1964 балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр)
  • 1964 – 1995 балетмейстер Большого театра
  • с 1996 художественный руководитель Краснодарского театра балета
  • с 2008 штатный хореограф Большого театра

Награды:

  • лауреат Ленинской премии (1970)
  • народный артист СССР (1973)
  • Государственная премия СССР (1977, 1985)
  • ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степеней и два ордена Ленина (1976, 1986)
  • Является Героем Социалистического Труда (1986)
  • премия Правительства РФ (2002, 2011)
  • Государственная премии Российской Федерации (2017)
  • орден Святого апостола Андрея Первозванного (2017)

Популярные фильмы

TheatreHD: Спартак 7.0
TheatreHD: Спартак (2021)
Спартак 6.2
Спартак (1977)
Щелкунчик 0.0
Щелкунчик (2014)

Фильмография Юрия Григоровича

Спящая красавица
Спящая красавица The Sleeping Beauty
балет 2024, Россия
Смотреть трейлер
TheatreHD: Спартак 7
TheatreHD: Спартак Spartacus
спектакль, балет 2021, Россия
Большой театр: Лебединое озеро
Большой театр: Лебединое озеро
балет 2020, Россия
TheatreHD: Щелкунчик
TheatreHD: Щелкунчик The Nutcracker
балет 2018, Россия
Лебединое озеро
Лебединое озеро
балет 2017, Россия
TheatreHD: БТ: Спящая красавица
TheatreHD: БТ: Спящая красавица The Sleeping Beauty
балет 2017, Россия
TheatreHD: Золотой век
TheatreHD: Золотой век The Golden Age
балет 2016, Россия
Жизель
Жизель
балет 2015, Россия
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Творческий путь Юрия Григоровича

Юрий Григорович — фигура, ставшая неотъемлемой частью мировой балетной истории. Рассказываем о том, какое влияние балетмейстер оказал на культуру танца.

Эпоха Григоровича: как хореограф из России изменил мировой балет

Эпоха Григоровича: как хореограф из России изменил мировой балет

Другие проекты Юрия Григоровича
Жизель
6+

Жизель

Билеты
Ромео и Джульетта
12+

Ромео и Джульетта

Билеты
Каменный цветок
6+

Каменный цветок

Билеты
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