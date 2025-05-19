Юрий Николаевич Григорович — выдающийся советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог и публицист. Родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Признан одним из наиболее значимых хореографов XX века. В его творческом наследии — восемь оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакции практически всех классических произведений, составляющих основу репертуара Большого театра.
Юрий Григорович — фигура, ставшая неотъемлемой частью мировой балетной истории. Рассказываем о том, какое влияние балетмейстер оказал на культуру танца.
Эпоха Григоровича: как хореограф из России изменил мировой балет