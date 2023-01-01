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Снимки нашей планеты и письмена войны
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Bilder der Welt und Inschrift des Krieges
Снимки нашей планеты и письмена войны
1988 / ФРГ
7.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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